"پیس میکر" هم از حمله هکرها ایمن نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از کارشناسان و متخصصان دانشگاههای واشنگتن و هاروارد در آزمایشات خود نشان دادند که ابزار پزشکی "پیس میکر" نیز می تواند همانند هر دستگاه الکترونیکی مورد حمله و هجوم هکرها قرار گیرد.

این دانشمندان موفق شدند یک دستگاه "پیس میکر" را که در داخل بدن کار گذاشته شده بود از خارج برنامه نویسی مجدد کنند.

براساس گزارش نیویورک تایمز، در حقیقت این کارشناسان توانستند سیگنالهای یکی از گسترده ترین پیس میکرها را که 30 هزار دلار قیمت دارد رمزگشایی کنند.

هر چند این محققان خاطرنشان کردند در حال حاضر بسیار دشوار است که هکرها بتوانند به سیستم ایمنی این دستگاه الکترونیکی چند سانتیمتری دسترسی یابند.

در این خصوص محققان توضیح دادند : "نقطه ضعف این پیس میکر، بسامد رادیویی است که استفاده از آن برای تنظیم دستگاه از خارج لازم است. این خطر زمانی رشد می یابد که این دستگاهها از راه اینترنت قابل تنظیم شوند. هرچند این روش تنظیم برای پزشکان یک امتیاز مهم در کنترل وضعیت سلامتی بیمار به شمار می رود، اما باوجود می تواند خطر حمله هکرها را افزایش دهد."