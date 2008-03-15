کشف اموالی به ارزش 356 میلیارد و 979 میلیون ریال توسط پلیس آگاهی تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباسعلی محمدیان صبح امروز در مصاحبه مطبوعاتی که در خصوص گزارش کشفیات اخیر آگاهی تهران برگزار شد ، گفت: کشفیات ذکر شده در جنوب تهران و در تاریخ 21 اسفند ماه صورت گرفته است .

وی ادامه داد: محموله دیگری در همان تاریخ که با کار اطلاعاتی اداره آگاهی جنوب تهران در خیابان شهید رجایی انجام گرفت که طی آن حدود 115 کیسه بزرگ انواع پوشاک زنانه ومردانه ، 42 کارتون کفش ، 70 کارتون وسایل برقی ، 100 بسته دارچین فاقد مجوز بهداشت و تعدادی لامپ های کم مصرف و لوازم آرایشی ، خودرو و تلویزیون های ال سی دی کشف و ضبط شد.

رئیس آگاهی تهران گفت: در طی این عملیات حدود 4 نفر نیز دستگیر شدند و ارزش این کالاهای کشف شده بالای 1 میلیارد تومان بوده است.

محمدیان تصریح کرد: از طرفی در تاریخ 22 اسفند ماه نیز محموله ای شامل انواع آمپول های تقویتی ، ویتامینی ، آنتی بیوتیک ، تقویت کننده های جنسی و انواع لوازم آرایشی تاریخ گذشته و غیر استاندارد که از مارک های غیر معتبر بوده است کشف و ضبط شد که متاسفانه نحوه نگهداری و حمل این مواد کاملا غیر استاندار بوده است.

وی با اشاره به این موضوع گفت: برخی از این داروها نیز در تبلیغات ماهواره ای دیده شده است که از طرف سازمان وزارت بهداشت ودرمان مورد تایید قرار نگرفته است.

رئیس آگاهی تهران با اشاره به نقش مردم در به ثمر رسیدن این عملیات ها گفت: همه توفیقات خود را مدیون همکاریها و تماس های مردم هستیم در زمینه قاچاق نیز مردم نقش بسیار تاثیر گذاری داشته اند که خبرهای اولیه از طرف شهروندان بوده است و هویت تمام کسانی که این اطلاعات را داده اند در اداره آگاهی محفوظ خواهد ماند و از محل پرداخت جریمه قاچاقچیان و ستاد مبارزه با قاچاق پاداش هایی به آنها اهدا می شود.

محمدیان با اشاره به طرح دستگیری سارقین به خصوص کیف قاپ ها گفت: در حال حاضر تعدادی از سارقین دستگیر شده اند و توسط دستگاه قضایی قرارهایی خوبی نیز صادر شده است، تعداد اندکی از آنها نیز آزاد شده و بقیه با قرار های مناسب در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفته است .

وی با اشاره به اینکه از زمان شروع این طرح چند درصدی از سرقت ها کم شده است، گفت: با توجه به اعتراف های متهمین دستگیر شده ، هم دست های این افراد نیز شناسایی شده اند و با کشف وسایلی که سرقت کرده اند، اداره آگاهی در صدد شناسایی مالباخته ها می باشد.

رئیس آگاهی تهران گفت: بر اساس اعترافات سارقین دستگیر شده تعداد سرقت ها بیش از 1500 فقره است که در بین آنها یک جوان 21 ساله به نام حامد دستگیر شده است که از این شخص در حدود 64 کیف زنانه و مردانه و بیش از 100 عدد ساعت مچی مردانه و زنانه کشف و ضبط شده است.

محمدیان با اشاره به اینکه بیشتر سرقت های این فرد در منطقه صادقیه ، بلوار فردوس و جنت آباد بوده است ، افزود: کسانی که در محدوده غرب تهران طعمه این کیف قاپی قرار گرفته اند لازم است به پایگاه 2 پلیس آگاهی مراجعه کرده و اعلام شکایت کنند.

وی با اشاره به آغاز سال جدید و ایام نوروزگفت: پلیس آگاهی از مدتها قبل برای تامین امنیت شهروندان ، مغازه ها و خانه ها در تلاش بوده است بصورتی که در تمامی مناطق شلوغ تهران از جمله ایستگاه مترو ، اتوبوس و بازار نیروهای خود را که شامل پلیس زن و مرد هستند بصورت پنهان و آشکار مستقر کرده است که طی آن سوژه های بسیار خوبی از سارقین نیز شناسایی و دستگیر شده اند.

لازم به ذکر است، بر اساس اعلام گزارش اداره آگاهی تهران در این نشست ارزش ریالی اموال مکشوفه سه ماهه چهارم سال 86 برابر با 356 میلیارد و 979 میلیون ریال بوده است که تا کنون 160 نفر نیز دستگیر شده اند.