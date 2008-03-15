آغاز عرضه بنزین آزاد از سه شنبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی،براساس تصمیم ستاد تبصره 13 مقرر شد به منظور ایجاد تسهیلات جهت خودروهای سواری شخصی در ایام نوروز، علاوه بر بنزین سهمیه بندی نسبت به عرضه بنزین مازاد بر سهمیه از 28 اسفند ماه به مدت یک ماه در تمام جایگاه‌های عرضه بنزین سراسر کشور اقدام شود.

بر اساس این اطلاعیه دارندگان خودروهای سواری شخصی می‌توانند با مراجعه به جایگاه‌های عرضه بنزین و با استفاده از کارت مخصوص جایگاه‌دار، نسبت به دریافت بنزین مازاد بر سهمیه اقدام کنند.