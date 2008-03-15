  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۲۴

دبیر فدراسیون بسکتبال ناظر فنی مسابقات باشگاه های آسیا شد

دبیر فدراسیون بسکتبال ناظر فنی مسابقات باشگاه های آسیا شد

کنفدراسیون بسکتبال آسیا (فیبا آسیا) نصرت الله جعفریان را به عنوان ناظر فنی مرحله نهایی پیکارهای قهرمانی باشگاه های آسیا معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه های آسیا دهه سوم اردیبهشت ماه سال آینده در کشور سوریه برگزار خواهد شد که نصرت الله جعفریان دبیر فدراسیون بسکتبال کشورمان از سوی کنفدراسیون بسکتبال آسیا (فیبا آسیا) به عنوان ناظر فنی در این رقابت ها شرکت می کند.

صباباتری تهران که یکی از فینالیست های رقابت های قهرمانی باشگاه های غرب آسیا (ماهشهر) است، نماینده کشورمان در دور آتی مسابقات بسکتبال قهرمانی آسیا به حساب می آید.

تیم های زین اردن و الریاضی لبنان نیز با راهیابی به مرحله نهایی و نیمه نهایی مسابقات قهرمانی باشگاه های غرب آسیا (ماهشهر) حضور خود را در پیکارهای نهایی باشگاه های آسیا قطعی کرده اند.

کد مطلب 654949

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها