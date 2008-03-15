دبیر فدراسیون بسکتبال ناظر فنی مسابقات باشگاه های آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه های آسیا دهه سوم اردیبهشت ماه سال آینده در کشور سوریه برگزار خواهد شد که نصرت الله جعفریان دبیر فدراسیون بسکتبال کشورمان از سوی کنفدراسیون بسکتبال آسیا (فیبا آسیا) به عنوان ناظر فنی در این رقابت ها شرکت می کند.

صباباتری تهران که یکی از فینالیست های رقابت های قهرمانی باشگاه های غرب آسیا (ماهشهر) است، نماینده کشورمان در دور آتی مسابقات بسکتبال قهرمانی آسیا به حساب می آید.

تیم های زین اردن و الریاضی لبنان نیز با راهیابی به مرحله نهایی و نیمه نهایی مسابقات قهرمانی باشگاه های غرب آسیا (ماهشهر) حضور خود را در پیکارهای نهایی باشگاه های آسیا قطعی کرده اند.