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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۹:۳۶

2207 مجوز تاسیس و طرح توسعه صنعتی در خراسان رضوی اعطا شد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه صنعتی معدنی سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی از اعطای دو هزار و 207 مجوز تاسیس و طرح توسعه صنعتی در خراسان رضوی خبر داد.

آزاده آژیر در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در 11 ماه گذشته سال جاری با اعطای دو هزار و 207 مجوز تاسیس صنعتی و طرح توسعه برای سرمایه گذاران بخش خصوصی در خراسان رضوی موافقت شد.

وی تصریح کرد: جوازهای فوق برای سرمایه گذاران در شهرهای مشهد، نیشابور، چناران، گناباد، سبزوار، تربت حیدریه، قوچان، کاشمر، فریمان، بردسکن، خواف، درگز صادر شده و در صورت بهره برداری امکان 72 و 547 میلیارد ریال سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال مستقیم برای 72 هزار نفر فراهم خواهد شد.

آژیر در پایان گروه صنعت جوازهای صادره را شامل کانیهای فلزی و غیرفلزی، شیمیایی، چاپ و انتشارات، کاغذ و محصولات کاغذی، پوشاک و منسوجات، غذایی و آشامیدنی، لاستیک و پلاستیک، فلزات اساسی، ماشین آلات و تجهیرات، بازیافت، وسایل نقلیه موتوری، رادیو و تلویزیون، ابزار پزشکی و اپتیکی دقیق اعلام کرد.

 

 

کد مطلب 654950

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