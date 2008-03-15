هادی عقیلی از تیم ملی فوتبال خط خورد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی عقیلی تنها بازیکن لیگ برتری بود که روز گذشته در اردوی تیم ملی فوتبال شرکت نداشت. با توجه به حضور تیم فوتبال سپاهان در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و تداخل زمان بازی این تیم مقابل کوروچی ازبکستان با اردوی تیم ملی، ظاهرا مسئولان این باشگاه اصفهانی به عقیلی اجازه حضور در جمع ملی پوشان را نداده اند.

مربیان تیم ملی نیز به علت عدم تمکین دعوت شان از سوی عقیلی نام وی را از فهرست این تیم خارج کردند. این بازیکن روز دوشنبه هفته جاری همراه تیم فوتبال سپاهان عازم ازبکستان می شود تا روز چهارشنبه تیمش را در مصاف با کوروچی این کشور همراهی کند.

تا به امروز وحید هاشمیان و هادی عقیلی بازیکنان خط خورده از اردوی جدید تیم ملی هستند.