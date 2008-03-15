بنیاد فارس شناسی برای کسب عنوان شهر خلاق ادبی تلاش می کند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سعید زاهد پیش از ظهر امروز در نشستی خبری افزود: این مراسم از 26 اسفند ماه تا اول فروردین ماه سال 87 برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: برای جهانی کردن این مراسم از پروفسور درمه مترجم ایتالیایی حافظ نیز دعوت به عمل آمده که در شب افتتاحیه سخنرانی خواهد داشت.

مدیر بنیاد فارس شناسی گفت: در طول سه روز برگزاری مراسم از شاعران استان در سه بخش پیشکسوتان، جوانان و بومی سرایان استفاده خواهیم کرد که در جریان هر بخش این شاعران به ارائه جدید ترین آثار خود می پردازند.

زاهد یاد آور شد: برای برپایی این مراسم بزرگ استانداری فارس، میراث فرهنگی، بنیاد فارس شناسی، اداره ارشاد و شهرداری شیراز همکاری داشته اند.

وی افزود: علاقمندان برای شرکت در مراسم افتتاحیه می توانند مقارن ساعت 19یکشنبه 26 اسفند ماه به تالار صدرا و سینا حضور به هم رسانند.

در ادامه نشست نیز دبیر علمی این مراسم گفت: موضوع علمی این مراسم در سال گذشته به " نظریه های ادبی معاصر و شعر ایران" اختصاص یافت که امسال موضوع همایش مذکور به " تاثیر شعر فارس بر خارج از حوزه فارس" تعلق دارد.

کاووس حسنلی تصریح کرد: برای پرهیز از تکرار سخنرانی ها و مقاله های علمی مرتبط با موضوع علمی همایش، به صورت جداگانه به صاحب نظران امر موضوع سفارش داده ایم.

وی خاطرنشان کرد: در این همایش هر فرد به موضوعاتی مانند تاثیر شعر فارس در آذربایجان، تاثیر شعر فارس بر هندوستان، تاثیر شعر فارس در زمان بعد از خود و... خواهد پرداخت.