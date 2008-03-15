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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۵۳

بنیاد فارس شناسی برای کسب عنوان شهر خلاق ادبی تلاش می کند

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر بنیاد فارس شناسی گفت: پس از موافقت با پیشنهاد این بنیاد مبنی بر اعطای عنوان شهر خلاق ادبی به شیراز از سوی یونسکو برنامه ریزیهای گسترده انجام شده که برگزاری روز جهانی شعر یکی از این اقدامات است.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سعید زاهد پیش از ظهر امروز در نشستی خبری افزود: این مراسم از 26 اسفند ماه تا اول فروردین ماه سال 87 برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: برای جهانی کردن این مراسم از پروفسور درمه مترجم ایتالیایی حافظ نیز دعوت به عمل آمده که در شب افتتاحیه سخنرانی خواهد داشت.

مدیر بنیاد فارس شناسی گفت: در طول سه روز برگزاری مراسم از شاعران استان در سه بخش پیشکسوتان، جوانان و بومی سرایان استفاده خواهیم کرد که در جریان هر بخش این شاعران به ارائه جدید ترین آثار خود می پردازند.

زاهد یاد آور شد: برای برپایی این مراسم بزرگ استانداری فارس، میراث فرهنگی، بنیاد فارس شناسی، اداره ارشاد و شهرداری شیراز همکاری داشته اند.

وی افزود: علاقمندان برای شرکت در مراسم افتتاحیه می توانند مقارن ساعت 19یکشنبه 26 اسفند ماه به تالار صدرا و سینا حضور به هم رسانند.

در ادامه نشست نیز دبیر علمی این مراسم گفت: موضوع علمی این مراسم در سال گذشته به " نظریه های ادبی معاصر و شعر ایران" اختصاص یافت که امسال موضوع همایش مذکور به " تاثیر شعر فارس بر خارج از حوزه فارس" تعلق دارد.

کاووس حسنلی تصریح کرد: برای پرهیز از تکرار سخنرانی ها و مقاله های علمی مرتبط با موضوع علمی همایش، به صورت جداگانه به صاحب نظران امر موضوع سفارش داده ایم.

وی خاطرنشان کرد: در این همایش هر فرد به موضوعاتی مانند تاثیر شعر فارس در آذربایجان، تاثیر شعر فارس بر هندوستان، تاثیر شعر فارس در زمان بعد از خود و... خواهد پرداخت.

کد مطلب 654953

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