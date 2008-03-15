قرارداد بزرگ نفتی ایران با یک شرکت غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام وزیر نفت گفت: پس از قطع واردات گاز ترکمنستان، در حال حاضر هیچ نوع مذاکره ای بین ایران و ترکمنستان وجود ندارد و تنها درباره مسائل فنی و حقوقی قرارداد بین شرکت ملی گاز و شرکت گاز ترکمنستان ارتباط وجود دارد.

علی کردان با اشاره به اینکه بین دو طرف دارای قرارداد فنی و حقوقی، به طور طبیعی روابطی در سطح اجرا، اتمام یا لغو قرارداد وجود داد، افزود: ایران بر سر قیمت با آنها هیچ مشکلی نداشته و ندارد؛ بلکه مباحث دیگری مطرح بود که این بحث ادامه دارد.

وی درباره رفتار نامناسب ترکمنستان افزود: اگرچه میزان گاز وارداتی از این کشور در مقابل تولید داخل اندک بوده است ولی به هر حال ترکمنستان برخلاف قرارداد حقوقی که با ایران داشت، به صورت یکطرفه گاز را قطع کرد.

قائم مقام وزیر نفت به تلاش کلیه کارکنان صنعت نفت برای پشت سرگذاشتن بدون مشکل روزهای سرد زمستان امسال اشاره کرد و گفت: از نظر برخی ازکسانیکه وضعیت آن روزها را از نزدیک تعقیب می کردند، بخشی از اقدامات انجام شده شبیه شبهای عملیات دوران دفاع مقدس بوده است.

براساس این گزارش روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، وی در ادامه تاکید داشت: تمام تلاش وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران این بود که ضمن اولویت دادن به تامین گاز مورد نیاز بخش خانگی، ضربه ای به تولیدات صنعتی کشور وارد نشود، زیرا برای آسیب ندیدن بخش تولید لازم بود نیازهای اولیه آنها تامین شود، تولید و صادرات ادامه پیدا کند تا در نهایت رشد اقتصادی کشور از روند خوبی برخوردار باشد.

کردان با تاکید بر اینکه قرار است در آینده بسیار نزدیک یک قرارداد بزرگ با یک شرکت غربی به امضا برسد، گفت: البته به لحاظ اهمیت قرارداد در سطح سران سیاسی دو کشور امضا خواهد شد نه مدیران وزارت نفت و آن شرکت غربی.