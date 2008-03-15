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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۳۸

منشور مبارزه با ایدز از سوی رهبران دینی سودان تهیه کردند

رهبران دینی مسلمان و مسیحی سودان با تهیه منشوری ارزشها و مبانی دینی را به منظور مبارزه با ویروس ایدز مورد تأکید قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الرایه، بیش از 50 عالم مسلمان و مسیحی، مسئولان دولت سودان و نمایندگان ملل متحد در سودان با صدور منشوری در خارطوم ارزشها، مبانی و اصول دینی را عامل مبارزه با اشاعه ویروس ایدز قلمداد کردند .

در این منشور اشاعه ارزشهای دینی، همبستگی، تشویق بر صبر و ضرورت ممانعت از سکوت در منبر مساجد، کلیساها و دیگر مؤسسات در مبارزه و پیشگیری از این پدیده مورد تأکید قرار گرفت.

طی این منشور از پزشکان و متخصصان دعوت شد تا راهکارهای مبارزه، پیشگیری، آموزش و توجه به این بیماری را تشریح و در این راستا با رهبران دینی همکاری کنند.

طی این منشور از رهبران دینی مسلمان و مسیحی نیز خواسته شده تا از مبتلایان به ویروس اچ آی وی حمایت کنند.

تسامح و تأکید بر ارزشهای دینی به منظور حمایت از این اشخاص از مؤلفه های اصلی برای مبارزه با این پدیده اعلام شده است.

کد مطلب 654956

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