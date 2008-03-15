مشارکت بالای 60 درصد موفقیت مردمسالاری دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از ظهر امروز به مناسبت 27 اسفند سالروز تشکیل مجمع تشخیص با وظایف جدید در یک نشست خبری علاوه بر تشریح عملکرد مجمع در سال 86، آخرین تصمیمات جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را تشریح کرد و سپس به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.

تقدیر مجمع تشخیص مصلحت از حضور باشکوه مردم در انتخابات

رضایی در ابتدای سخنان خویش با تبریک حضور باشکوه مردم در انتخابات مجلس هشتم گفت: با وجود اینکه سن رای دهندگان از 15 سال به 18 سال رسیده بود و انتخابات در آستانه شروع تعطیلات سال نو بود اما مشارکت بالای 60 درصد یک موفقیت بزرگ برای مردم سالاری دینی است که مجمع تشخیص مصلحت این دستاورد را به رهبر و ملت تبریک می گوید.

ادامه بررسی الزامات چشم انداز

وی ادامه داد: موضوع امروز جلسه مجمع ادامه الزامات چشم انداز بود که در آن به مسئله هویت پرداختیم. رضایی گفت: بر این اساس اگر بخواهیم ایران اسلامی 1404 از یک هویت ایرانی اسلامی و انقلابی برخوردار باشد که محور آن اندیشه های دینی، سیاسی و سیره عملی امام خمینی باشد باید یک گفتمان متناسب با این چشم انداز در کل کشور تعمیق داده شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مولفه های این گفتمان را عدالت، انصاف، اخلاق و آزادی های مشروع و کرامت انسانی و مردم سالاری توصیف کرد.

وی با اشاره به لزوم ترویج عقلانیت و اعتدال برای نیل به مردم سالاری گفت: باید با اندیشه های چون خشونت گرایی، تحجر، واپس گرایی، افراط گرایی، غرب گرایی و اباحه گری مبارزه شود .

رضایی الزام دیگر تحقق سند چشم انداز را به تعمیق و گسترش پیونده های سیاسی، اقتصادی بین ایران و کشورهای منطقه و جهان را عنوان کرد و گفت: در جلسه امروز همچنین مسئله ارتقای کارآمدی و بسترسازی برای روابط خارجی و برای تعامل سازنده مورد تاکید قرار گرفت.

دستور جلسات مجمع تشخیص در سال 86

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد جلسات سال 86 مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ما در امسال 30 جلسه داشتیم وادامه کار ما سیاست گذاری سیاست های کلان، رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بود که ما در سال جاری 11 مورد طرح و لایحه اختلافی ، دو استفساریه و یک معضل را حل و فصل کردیم و برای اولین بار نظارت مجمع عملیاتی شد و ما این نظارت ها را با حمایت رهبری اعمال کردیم. اولین قانونی که مغایرت آن را با سند چشم انداز تشخیص دادیم لایحه اجرایی اصل 44 بود که اشکالات آن را شورای نگهبان به مجلس ابلاغ کرد البته هنوز در مورد آن اختلاف وجود دارد.

دولت و جبران عقب ماندگی‌ها از چشم‌انداز

وی افزود: مورد دوم که ما مغایرت آن را با سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز تشخیص دادیم بودجه سال 87 بود . این بودجه دارای اشکالات متعددی بود ولی ما اگر می خواستیم به طور ریشه ای و عمیق مغایرت های آن را با سیاست های کلی دربیاوریم و بایستیم ، چون مجلس در حال اتمام بود، بودجه امسال به نتیجه نمی رسید به همین خاطر بسییار ساده گرفتم و جز سه اشکال از 8 مورد مغایرت بودجه با سیاست های کلی از بقیه صرف نظر کردیم.

رضایی افزود: البته در انتهای نامه ای که به شورای نگهبان ارسال کردیم درخواست کردیم که نظام بودجه ریزی طوری طراحی شود که مغایر با سیاست های کلی نباشد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: ما لایحه ای را که به بودجه اضافه کردیم جلوی کارهای غیر شفاف را می گیرد بودجه سال 87 همچنین قدرت خرید مردم را کاهش می داد که ما فقط به تذکر شفاهی اکتفا کردیم .

وی گفت: ما در سال آینده نظارت مجمع را خیلی جدی تر پیش می گیریم. گزارش نظارت بر قوه قضائیه و دولت را توسعه خواهیم داد.

رضایی تصریح کرد: از الزامات سند چشم انداز یکی دو مورد بیشتر باقی نمانده که تا پایان سال یا اوایل سال آینده ابلاغ می شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین از خبرنگاران به خاطر پوشش خبری مناسب برنامه های مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام قدردانی کرد.

شاخص های نظارت مجمع

وی در پاسخ به سئوالی در مورد شاخص های نظارت مجمع گفت: نظارت مجمع به اقدامات دولت ، مجلس و قوه قضائیه بر اساس شاخص های علمی صورت می گیرد. ابتدا سیاست های کلی به اهداف تجزیه می شوند ، اهداف به شاخص ها تجزیه می شوند و ما بر این اساس نظارت می کنیم البته برخی از شاخص های نظارت را هم خودمان تولید می کنیم و با این شاخص ها چه به شکل حقوقی و چه به شکل محتوایی نظارت می کنیم و از دستگاه های نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور ، دیوان محاسبات و کمیسیون های مجلس هم استفاده می کنیم.

خبرنگاری از رضایی پرسید تاکنون چند درصد از سند چشم انداز تحقق پیدا کرده است که وی پاسخ داد: درصدها را نمی توانیم بگوییم چون کارهایی که امروز صورت می گیرد زیربنایی است و از قبل ادامه داشته .

وی ادامه داد: در واقع کاری که شروع شده باشد و تمام شده باشد و بگوییم این کار جزو سیاست های سند بوده است وجود ندارد. البته لایحه اصل 44 نوعی بسترسازی برای این مسئله بود. ما عمدتا 5 سال اول را برای بسترسازی ، تسهیل مقدمات و فراهم کردن عزم و اراده ملی گذاشته ایم .

وی با اشاره به گذشت دو سال از عمر دولت گفت: اگر دولت این کندی ها را جبران نکند می توان گفت که قطعا از سند چشم انداز عقب افتاده ایم.

تحلیل انتخابات مجلس هشتم

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در تحلیل انتخابات مجلس گفت: مردم نشان دادند که مردم سالاری دینی را حق خودشان می دانند و با این حق خود قهر نمی کنند و از آن استفاده خواهند کرد.

پیام دیگر انتخابات این بود که ملت ایران با وجود همه انتقادات معتقد است که نظام و مسیر جمهوری اسلامی باید ادامه پیدا کند و این انتخابات نوعی علاقه و دلبستگی مجدد مردم به انقلاب را به اثبات رساند.

وی در مورد پیروزی اصولگرایان گفت: البته هیچ کدام از طیف های اصولگرا نتوانستند اکثریت را بیاورند اما جمع طیف های اصولگرا 65 درصد مجلس آینده را تشکیل خواهد داد.

نظارت مجمع بر بودجه

رضایی در پاسخ به سئوالی در مورد نظارت مجمع بر بودجه گفت: بر اساس پیشنهاد ما دو تا 3 میلیارد تومان در بودجه مجمع صرفه جویی صورت گرفت که این پول می تواند تورم را به مقدار کمی کاهش دهد. البته پیشنهادات مجمع هیچ کدام بار هزینه ای برای دولت نداشت و حتی باعث درآمد برای دولت هم شده است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد دلیل مسامحه مجمع در مورد نظارت مجمع بر بودجه و فعالیت های دولت گفت: هماهنگی در کشور مهم است ، در عین حال که بایستی همه قوای کشور وظایف قانونی شان را عمل کنند در عین حال باید طوری عمل کنند که از اصطکاک ها کم کنند. ممکن است برخی دوستان از اعمال نظارت مجمع ناراحت شده باشند اما ما راه را برای نظارت مجمع در سال های آینده باز کردیم ولی برخوردهای تند و حاد را نمی پسندیم.

اصلاح قانون انتخابات مجلس

وی در پاسخ به خبرنگاری که با اشاره به سخنان دیروز وزیر سابق اطلاعات در مورد لزوم اصلاح قانون انتخابات گفت: ما از قبل چنین بحث هایی داشته ایم و ارتباطی به انتخابات امسال ندارد . این مسئله در نوبت رسیدگی است و در ذیل سیاست های کلی در مورد انتخابات بررسی خواهد شد.