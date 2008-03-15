بحران سیاسی ترکیه ؛دادگاه قانون اساسی سرنوشت حزب حاکم را تعیین می کند

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از آسوشیتدپرس، رئیس دادگاه قانون اساسی ترکیه با اعلام این مطلب در ادامه گفت : دادستان کل ترکیه نیز شکایتی را علیه حزب حاکم عدالت و توسعه به دادگاه ارائه داده و درصورت تصمیم دادگاه برای متوقف کردن فعالیت حزب عدالت و توسعه و یا منحل کردن آن، حزب حاکم یک ماه فرصت خواهد داشت تا دفاعیات خود در این باره را به دادگاه قانون اساسی ارائه کند.

بر اساس این گزارش، احزاب سکولار ترکیه در نظر دارند با بهانه دموکراسی، حزب عدالت و توسعه را منحل کنند.

به گزارش مهر، منحل کردن احزاب اسلامگرا در ترکیه سابقه ای طولانی دارد که از مهمترین آنها می توان به منحل شدن حزب "رفاه" به رهبری " نجم الدین اربکان" نخست وزیر اسبق این کشور اشاره کرد.