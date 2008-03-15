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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۳۷

نتایج شمارش آراء/

سه تن از اصولگرایان خراسان جنوبی به مجلس راه یافتند

بیرجند - خبرگزاری مهر: آخرین شمارش آراء در خراسان جنوبی نشان از راهیابی سه تن از لیست ائتلاف فراگیر اصولگرایان این استان به مجلس هشتم را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، از مجموع چهار حوزه انتخابیه بیرجند و در میان، نهبندان و سربیشه، فردوس، سرایان و طبس و حوزه انتخابیه قاین در خراسان جنوبی تعداد سه نفر از نمایندگان استان از لیست اصولگرایان هستند.

بر اساس این گزارش حسین ابراهیمی در حوزه بیرجند و درمیان، موسی قربانی از حوزه انتخابیه قاینات، کریم عابدی از حوزه انتخابیه فردوس، سرایان و طبس از لیست ائتلاف اصولگرایان به مجلس هشتم راه یافتند.

محمد رضا صابری نماینده مردم نهبندان و سربیشه نیز با عنوان نماینده مستقل در این انتخابات پیروز شده است.

کد مطلب 654961

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