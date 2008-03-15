سه تن از اصولگرایان خراسان جنوبی به مجلس راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، از مجموع چهار حوزه انتخابیه بیرجند و در میان، نهبندان و سربیشه، فردوس، سرایان و طبس و حوزه انتخابیه قاین در خراسان جنوبی تعداد سه نفر از نمایندگان استان از لیست اصولگرایان هستند.

بر اساس این گزارش حسین ابراهیمی در حوزه بیرجند و درمیان، موسی قربانی از حوزه انتخابیه قاینات، کریم عابدی از حوزه انتخابیه فردوس، سرایان و طبس از لیست ائتلاف اصولگرایان به مجلس هشتم راه یافتند.

محمد رضا صابری نماینده مردم نهبندان و سربیشه نیز با عنوان نماینده مستقل در این انتخابات پیروز شده است.