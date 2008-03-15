دکتر کامران باقری لنکرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص زمان تصویب چارت تشکیلات مرکز امور هیئت علمی یادآور شد: چارتهای وزارتخانه ها باید به تأیید معاونت توسعه نیروی انسانی ریاست جمهوری برسد و اکنون در حال مذاکره برای تصویب چارت تشکیلات مرکز امور هیئت علمی هستیم.

وی تأکید کرد: به نظر می رسد ایجاد مرکز امور هیئت علمی در وزارت بهداشت با مشکل چندانی مواجه نخواهد شد.

به گزارش مهر، رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت چندی پیش از تصویب نشدن چارت تشکیلاتی مرکز امور هیئت علمی به دلیل بروز برخی ناهماهنگی ها خبر داده و گفته بود: تنها در صورت تصویب نهایی این چارت، دانشگاههای علوم پزشکی می توانند به ایجاد واحد امور هیئت علمی اقدام کنند و امور این رکن اساسی آموزش را سامان ببخشند.

دکتر محسن نفر افزوده بود: ایجاد مرکز امور هیئت علمی به دستور وزیر بهداشت انجام شده است و اما ساختار تشکیلاتی این مرکز که تهیه شده باید از سوی معاونت توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت ابلاغ شود که به دلیل پاره ای امور اداری این ابلاغ تاکنون انجام نگرفته است.