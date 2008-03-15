سندیت نقاشی‌ موتزارت تایید شد

به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه کرد نقاشی ولفگانگ آمادئوس موتزارت که احتمالا چند میلیون دلار ارزش دارد متعلق به خانواده یوهان لورنز هاگنور بود که از دوستان نزدیک خانواده موتزارت در سالزبورگ بودند.

پروفسور کلیف آیسن از کالج لندن در این باره گفت: "این پرتره احتمالا مهمترین پرتره کشف شده از زمان مرگ موتزارت در 1791 و یکی از تنها چهار پرتره اصیل از دوران اقامت او در وین است. آیسن برای اثبات اصالت نقاشی آهنگساز نامدار تحقیقات بسیار انجام داد."

پرتره موزارت به رنگ روغن در ابعاد 19 در 14 اینچ کشیده شده و در آن نیمرخ آهنگساز بزرگ در حالی به تصویر درآمده که لباسی قرمز به تن دارد. آیسن پس از بررسی نامه‌های موتزارت و خانواده او همینطور اسناد آرشیوی نتیجه گرفت این پرتره را احتمالا یوزف هیکل، یکی از نقاشان دربار سلطنتی اتریش حول و حوش سال 1783 کشیده است.

بر اساس یک رسم خانوادگی این پرتره هدیه‌ای بود در قبال اثری که موتزارت به یکی از اعضاء خانواده هیکل تقدیم کرد. یک کلکسیونر آمریکایی بدون توجه به اهمیت نقاشی موتزارت آن را سال 2005 خرید. پروفسور سایمن کیفی از واحد موسیقی دانشگاه شفیلد تحقیقات آیسن را درباره اصل بودن پرتره موتزارت "قانع‌کننده" و یافته‌های او را "قابل ملاحظه" توصیف کرد.

ولفگانگ آمادئوس موتزارت سال ۱۷۵۶ در سالزبورگ به دنیا آمد. او در 1781 در وین مستقر شد و تعدادی از مطرحترین آثار خود را در این شهر خلق کرد. موتزارت که او را یکی از بزرگترین آهنگسازان تاریخ می‌دانند، در 35 سالگی درگذشت. او در زندگی کوتاه خود بیش از 600 قطعه موسیقی برای اپرا، سمفونی، کنسرتو، مجلسی، سونات، سرناد، و گروه کر ساخت.