به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه قرار بود 22 بهمن کلید بخورد که به دلیل تقارن با جشن‌های مختلف به پنجم اسفند روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی موکول شد، اما این اتفاق نیفتاد و کلید خوردن این پروژه به فروردین سال آینده موکول شد.

"نردبامی بر آسمان" نخستین مجموعه تلویزیونی است که به روش HD تصویربرداری می‌شود. نقش غیاث‌الدین را وحید جلیلوند بازی می‌کند و فرامرز قریبیان، لاله اسکندری، اکبر عبدی، داریوش کاردان، انوشیروان، برزو و بهار ارجمند، محمدرضا داودنژاد، عباس امیری، شبنم قلی‌خانی، کمند امیرسلیمانی، شهرام قائدی، علیرضا کمالی‌نژاد، زهرا سعیدی، مجید یاسر، صدرا حجازی، خشایار راد، امیر زمستانی، نعیمه نظامدوست، علیرضا مظفری و مهدی عطاران دیگر بازیگران آن هستند.

عوامل تولید "نردبامی بر آسمان" عبارتند از حامد عنقا فیلمنامه‌نویس، ابراهیم غفوری مدیر تصویربرداری، ایرج رامین‌فر مدیر هنری، محسن بابایی طراح چهر‌ه‌پردازی، یعقوب غفاری دستیار کارگردان، امیرعباس لطیفی برنامه‌ریز، سیامک نیازی صدابردار، ندا قائدی منشی صحنه، حسین مسروری مدیر صحنه، فرشید آذری استوری‌بورد و کبری بختیاری مسئول هنروران.