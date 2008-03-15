به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام سخنگوی دولت پیش از ظهر امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی با تقدیر از حضور پرشور ملت ایران در عرصه انتخابات، گفت: حضور مسئولانه و توام با احساس مدیریت کشور که روز گذشته از سوی ملت ایران مشاهده شد ، در واقع نوعی همایش صاحبانه بودن ملت بود و من به عنوان قطره ای از این دریا نسبت به این موضوع احساس غرور و بالندگی می کنم وخود را در جایگاهی نمی دانم که بخواهم از این ملت شریف تشکر نمایم.

سخنگوی دولت افزود: عظمتی که ملت ایران در تمام عرصه ها آفریده و می آفریند همواره موجب سربلندی و احساس عزت ملی در جهان بوده و ایران اسلامی را به عنوان الگویی جهانی به کشورهای مختلف عرضه می کند.

الهام ابراز امیدواری کرد که مجلس هشتم به عنوان یک نهاد خدوم در جهت خدمت رسانی، رفع مشکلات مردم و ارتقاء جایگاه ایران اسلامی فعالیت نماید. سخنگوی دولت همچنین از تمام دست اندرکاران ودستگاه های درگیر در روند برگزاری انتخابات اخیر، قدردانی کرد.

وی در ادامه سخنانش با ارائه گزارشی اجمالی از فعالیت ها و توفیقات کشور در عرصه های مختلف، گفت: سال گذشته سالی خوب و توام با موفقیت برای کشور در عرصه های مختلف از جمله عرصه فن آوری های پیشرفته بود؛ ما در این سال توانستیم علاوه بر دستیابی به چرخه سوخت هسته ای و توفیق در این زمینه یک حرکت نرم افزارانه سیاسی را با آژانس ساماندهی کنیم که در نتیجه آن موضوع هسته ای ایران در ابعاد فنی وسیاسی پایان یابد.

الهام یادآور شد: با توجه به پایان موضوع هسته ای ایران بر اساس طرح اقدام و مدالیته مورد تفاهم ایران و آژانس چنانچه کشور هایی بخواهند به ایران فشار آورند در حقیقت به افکار عمومی جهانی نشان خواهند داد که اقداماتشان بیش از پیش غیر حقوقی، سیاسی و غیر فنی است.

وی با بیان اینکه مسئله هسته ای ایران و به پایان رسیدن آن در سال اخیر به طور کامل تثبیت شده است، افزود: ما در عرصه سیاست بین الملل امسال با جلوگیری از ورود و تجاوز تفنگداران انگلیسی به آبهای سرزمینی ایران، تحرکات خود را آغاز کرده و با عفو آنها فضایی خاص در خصوص انفعال جهانی ایجاد نموده ایم.

سخنگوی دولت همچنین برگزاری موفق اجلاس سران کشورهای خزر در تهران را از توفیقات بزرگ دستگاه دیپلماسی کشور برشمرد.

الهام در ادامه سخنانش در واکنش به اخبار منتشر شده به نقل از برخی مقامات عراقی در حمایت از مواضع امارات متحده عربی، درباره جزایر سه گانه ایرانی، گفت: البته برخی اوقات اخباری که به نام دولتمردان عراقی منتشر می شود قابل اتکا نبوده و مدتی پس از انتشار تصحیح می گیرد.

وی با بیان اینکه ایران خبر مذکور را از منابع اصلی اش دریافت نکرده ادامه داد: حاکمیت ایران بر سرزمین خود موضوعی مسلم است و هر حرف یا موضعی غیر از این نادرست و محکوم بوده و به هیچ وجه نمی تواند ارزش استنادی داشته باشد.

سخنگوی دولت با یادآوری مجدد این نکته که اسناد این سخن به مسئولان عراقی را با تردید می نگرد روند مطرح شدن رسانه ای موضع عراق در خصوص معاهده الجزایر و تکذیب آن موضع از سوی مقامات عراقی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: تمامیت ارضی دولت عراق مورد حمایت ما قرار دارد و همه می دانند که مشکل اصلی حضور نیروهای آمریکایی در منطقه بوده و نظامیان این کشور باید هر چه سریعتر منطقه را ترک کرده و کار را به دولت عراق بسپارند.

ادامه دارد...