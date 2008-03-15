62 معدن با ذخیره 94 میلیون تن در خراسان رضوی کشف شد

مصطفی قرائیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در 11 ماهه گذشته امسال با صدور 62 فقره گواهینامه کشف امکان اکتشاف 62 معدن جدید با 94 میلیون تن ذخیره مواد معدنی و حجم سرمایه گذاری هشت میلیارد ریال در خراسان رضوی فراهم شد.

وی تصریح کرد: مواد معدنی معادن فوق شامل باریت، بنتونیت، مارن، تراورتن، خاک صنعتی، سیلیس، سنگهای آهن، گچ و لاشه، کائولن، گرانیت، پرلیت، مرمریت، آهک، فلدسپات و منگنز است که در شهرستانهای مشهد، تایباد، تربت جام، تربت حیدریه، سبزوار، کاشمر، گناباد، نیشابور، خواف و قوچان کشف شد.

رئیس اداره اکتشافات معدنی سازمان صنایع و معادن استان گفت: گروه مواد معدنی مذکور شامل 15مورد مواد غیر فلزی، 34 مورد مصالح ساختمانی و 13 مورد مواد فلزی است.

وی اظهار داشت: طی مدت فوق علاوه بر گواهینامه های کشف فوق الذکر تعداد 88 فقره پروانه اکتشاف معدن برای انجام عملیات اکتشاف نیز صادر شده است.