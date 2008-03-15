برگزاری بازیهای کم تماشاگر پرسپولیس و استقلال در ورزشگاه تختی

به گزارش خبرگزاری مهر، درجریان این بازدید که صبح روز پنجشنبه 23 اسفندماه انجام شد، محمدعلی آبادی به اتفاق کیومرث هاشمی معاونت سازمان و رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی وحرفه ای، نجفی معاونت هماهنگی و امور استانها و هادیانی مدیر عامل شرکت توسعه وتجهز اماکن ورزشی ضمن بازدید از مجموعه ورزشی تختی ، دستور نصب پیست تارتان این مجموعه را صادر کرد.

علی آبادی همچنین امکانات این مجموعه را برای برگزاری مسابقات فوتبال لیگ برتر و لیگ دسته اول مناسب دانست و تاکید کرد: از این پس باید بازیهای کم تماشاگر تیم های پرسپولیس و استقلال را نیز در مجموعه تختی برگزار کنیم تا در جهت حفظ زمین چمن مجموعه ورزشی آزادی اقدامی را انجام داده باشیم.

رئیس سازمان تربیت بدنی همچنین ضرورت بازسازی کلیه سالن های مجموعه تختی را مورد اشاره قرار داد و از پروژه درحال سخت سالن 6 هزار نفری این مجموعه بازدید کرد.

در ادامه برنامه های این روز که با حضور معاونان اداره کل تربیت بدنی استان تهران انجام شد، محمد علی آبادی در شمالغرب تهران از مجموعه ورزشی شهید حیدرنیا بازدید و در راستای ساماندهی این مجموعه بزرگ در مرکز شهر تهران دستورات لازم را صادر کرد.

دراین بازدید مقرر شد ضمن خرید مدرسه ای که در بخشی از این مجموعه واقع شده، شرایط برای احداث 2 زمین چمن مصنوعی ، سالن و استخر طبقاتی و سالن های مجزای بسکتبال ، والیبال ، اسکواش و بیلیارد و ژیمناستیک مهیا شود.