رضازاده مقتدرانه قهرمان المپیک می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت فدراسیون وزنه برداری ایران اقدام به یک نظرسنجی کرده و طی آن از بازدیدکنندگان خواسته در خصوص اینکه رضازاده در رقابت های المپیک 2008 پکن چه مدالی کسب خواهد کرد، نظر خود را ارائه کنند.

براین اساس، 87 درصد از بازدیدکنندگان به قهرمانی و کسب مدال طلای وزنه بردار دسته سنگین وزن کشورمان رای داده اند. 7 درصد از بازدیدکنندگان اعتقاد دارند او در این رقابت ها مدال نقره کسب می کند و 6 درصد هم کسب مدال برنز از جانب او را پیش بینی کرده اند.

حسین رضازاده پیش از این در دو المپیک 2000 سیدنی و 2004 آتن موفق به کسب مدال طلا شده است.