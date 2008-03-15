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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۵۹

براساس رای گیری اینترنتی:

رضازاده مقتدرانه قهرمان المپیک می شود

رضازاده مقتدرانه قهرمان المپیک می شود

بر اساس نظرسنجی اینترنتی، حسین رضازاده بی تردید برای سومین بار مدال طلای رقابت های المپیک را از آن خود خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت فدراسیون وزنه برداری ایران اقدام به یک نظرسنجی کرده و طی آن از بازدیدکنندگان خواسته در خصوص اینکه رضازاده در رقابت های المپیک 2008 پکن چه مدالی کسب خواهد کرد، نظر خود را ارائه کنند.

براین اساس، 87 درصد از بازدیدکنندگان به قهرمانی و کسب مدال طلای وزنه بردار دسته سنگین وزن کشورمان رای داده اند. 7 درصد از بازدیدکنندگان اعتقاد دارند او در این رقابت ها مدال نقره کسب می کند و 6 درصد هم کسب مدال برنز از جانب او را پیش بینی کرده اند.

حسین رضازاده پیش از این در دو المپیک 2000 سیدنی و 2004 آتن موفق به کسب مدال طلا شده است.

کد مطلب 654969

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