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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۴۲

مایکروسافت بار دیگر پیشنهاد خرید یاهو را مطرح کرد

مایکروسافت بار دیگر پیشنهاد خرید یاهو را مطرح کرد

منابع نزدیک به شرکت مایکروسافت فاش کردند که مقامات غول نرم افزاری دنیا و شرکت یاهو دوشنبه هفته گذشته در خصوص پیشنهاد خرید 42 میلیارد دلاری یاهو از سوی مایکروسافت با یکدیگر دیدار و مذاکره کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که یاهو، دومین موتور جستجوی دنیا ماه قبل به پیشنهاد خرید 6/44 میلیارد دلاری مایکروسافت پاسخ منفی داد، به نظر می رسد امیدهای شرکت بیل گیتس در خرید این شرکت همچنان ادامه دارد.

به طوری که برخی از منابع آگاه نزدیک به مایکروسافت اعلام کردند که مقامات دو شرکت دوشنبه هفته گذشته در خصوص عرضه 42 میلیاردی برای خرید یاهو با یکدیگر دیدار و مذاکره کردند.

براساس گزارش وال استریت ژورنال، ملاقات میان دو گروه رسمی نبوده است و مشاوران بانکی یاهو و مایکروسافت هم در این جلسه حضور نداشته اند.

این مقام آگاه به این روزنامه مالی آمریکایی اظهار داشته است که مایکروسافت در خصوص اهدافش از خرید و اتحاد یاهو به مقامات دومین موتور جستجوی دنیا توضیحاتی ارائه کرده است.

تاکنون یاهو و مایکروسافت نسبت به این گزارش وال استریت ژورنال اظهار نظری نکرده اند.

کد مطلب 654970

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