وضعیت نامشخص زمان حضور تیموریان در اردو / ارسال دعوتنامه به باشگاه های خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان در غیاب بازیکنان شاغل در لیگ های خارجی کار آماده سازی را برای بازی مقابل کویت آغاز کرده است. مربیان و کادر سرپرستی تیم ملی در انتظار حضور این نفرات در اردو هستند تا کار آماده سازی را جدی تر از قبل دنبال کنند.

علی کریمی، ایمان مبعلی و مسعود شجاعی پس از همراهی تیم هایشان در مسابقات لیگ قطر و امارات به احتمال فراوان از فردا به اردوی تیم ملی می پیوندد اما هنوز مشخص نیست آندارنیک تیموریان از چه روزی با این تیم تمرین خواهد کرد.

احمد ابراهیمی سرپرست تیم ملی فوتبال کشورمان در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: تیم بولتون فردا (یکشنبه) در مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های انگلستان به دیدار ویگان می رود و هفته آینده نیز با منچستریونایتد روبه رو خواهد شد. با این شرایط مشخص نیست باشگاه بولتون از چه زمانی به تیموریان اجازه حضور در اردوی تیم ملی خواهد داد.

وی ادامه داد: هر زمان که باشگاه بولتون موافقت خود را در این خصوص اعلام کند سریعا بلیت سفر به تهران را برای آندرانیک تیموریان تهیه می کنیم تا به اردوی تیم ملی ملحق شود.

وی با تایید خبر کنار گذاشتن هادی عقیلی از فهرست تیم ملی، ضمن اشاره به اینکه مربیان این تیم با هیچ بازیکنی تعارف ندارند، گفت: عقیلی یکی از بازیکنان منتخب کادر فنی تیم ملی بود اما با توجه به اینکه در زمان مقرر خود را به اردو معرفی نکرد از تیم کنار گذاشته شد.

سرپرست تیم ملی با رد این شایعه که برای حضور تیموریان در اردوی این تیم دعوتنامه ای به باشگاه بولتون ارسال نشده است، افزود: برای حضور تمامی لژیونرها در اردوی تیم ملی به باشگاه هایشان در موعد مقرر دعوتنامه ارسال شده است که تیموریان از این قائده مستثنی نیست.

تیم ملی فوتبال کشورمان چهارشنبه هفته جاری برای رویارویی با تیم ملی فوتبال بحرین در دیداری دوستانه راهی این کشور خواهد شد و پس از این دیدار مستقیما راهی کویت خواهد شد تا خود را برای دیدار با تیم ملی فوتبال این کشور آماده کند.