ضرورت همکاری مجلس و دولت برای مهار تورم/ مردم نیازی به بنزین آزاد ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، دکترغلامحسین الهام سخنگوی دولت پیش از ظهر امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی درباره انتقاد جمهوری اسلامی ایران به عدم دعوت از نماینده مردم فلسطین برای شرکت در کنفرانس اسلامی گفت: همانگونه که بارها تاکید کرده ایم فلسفه وجودی سازمان کنفرانس اسلامی حمایت از حقوق ملت فلسطین است و عدم حضور نماینده حماس در نشست مذکور در سخنرانی دکتر احمدی نژاد نیز مورد انتقاد قرار گرفت و موضع ما در این خصوص کاملا روشن و مشخص است.

وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران که بودجه ارائه شده دولت به مجلس را بودجه ای تورم زا می خواند، گفت: به نظرم توضیحات کافی درباره بودجه داده شده و توصیه می کنم شما نیز به توضیحات تفسیری در این رابطه مراجعه کنید.

در ادامه این نشست یکی از خبرنگاران در خصوص موضع روز گذشته هاشمی رفسنجانی و انتقاد او از گزارش البرادعی، سئوال کرد که سخنگوی دولت در پاسخ با یادآوری مجدد این نکته که مسئله هسته ای ایران تمام شده است، افزود: اینجا کسی با آژانس و سازمان های بین المللی برادر خواندگی، پسرخواندگی یا پدر خواندگی ندارد! ما در چارچوب قوانین بین المللی با این نهادها همکاری می کنیم و طبعا انتظار گزارشاتی در همین چارچوب را داریم.

الهام ابراز عقیده کرد ما معتقدیم وجه غالب موضوع هسته ای به نفع جمهوری اسلامی ایران تمام شده و همانگونه که می دانید از این لحاظ بین آژانس و ایران مسئله ای باقی نمانده است ، باقی مسائل سیاسی بوده و بعد حقوقی مسئله فیصله یافته است حال چرا ما از بخش های مثبت یک گزارش در چارچوب منافع خود استفاده نکنیم؟

وی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص تلاش برخی گروه های سیاسی جهت ایجاد تشکیک در سلامت برگزاری انتخابات اخیر، اظهار داشت: در جریان انتخابات همواره یک عادت وجود دارد که هر گروهی پس از برگزاری آن بر اساس خروجی انتخابات به ارزیابی فرآیند آن می پردازد و این خیلی چیز جدیدی نیست.

سخنگوی دولت تاکید کرد: به هر صورت فرآیند انتخابات چارچوبی قانونی داشته و در تمامی مراحل برگزاری آن نیز نهادهای نظارتی وظایف خود را به بهترین نحو انجام داده اند و در این عرصه مشکل خاصی وجود نداشته است.

الهام از این گروه های سیاسی درخواست کرد که خودزنی نکنند و با طرح چنین مباحثی آن هم پیش از مشخص شدن نتایج قطعی انتخابات خود را زیر سئوال نبرند.

وی روند برگزاری انتخابات را خوب ارزیابی کرد و گفت: به فضل خدا ما انتخاباتی خوب، سالم و پرشور داشتیم که البته در چارچوب این انتخابات وجود برخی اشکالات و شکایات موردی نیز در جای خود قابل رسیدگی خواهد بود ولی باید تا اعلام نتایج نهایی انتخابات منتظر باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سئوالی درباره احتمال سفر وزیر خارجه انگلیس به تهران و ارائه بسته ای پیشنهادی برای حل موضوع هسته ای در جریان این سفر، گفت: همانگونه که بارها اعلام شده ما برای تعامل با جهان مشکلی نداریم و جز با رژیم اشغالگر قدس آماده گفتگو و تعامل با دیگر کشورها در حوزه منافع مشترک هستیم.

الهام تصریح کرد: علیرغم موضع یاد شده ما در موضوعی به نام هسته ای با کشورهای موسوم به 1+5 یا چند کشور دیگر بحثی نداریم و این مسئله تمام شده و موضوع ما در این خصوص با آژانس به عنوان تنها مرجع حقوقی و فنی در چارچوب قوانین و پادمان های این نهاد بین المللی طی می شود.

وی با یادآوری پایبندی جمهوری اسلامی ایران به قوانین دیده بان هسته ای سازمان ملل، گفت: به هر حال این باب همچنان باز است اما مذاکرات بحث هسته ای به عنوان یک موضوع خاص تنها از طریق آژانس بین المللی انرژی اتمی دنبال خواهد شد.



سخنگوی دولت با اشاره به عدم تصویب لایحه کاهش سن رای دهندگان از سوی مجلس هفتم ابراز امیدواری کرد که مجلس هشتم این لایحه را بار دیگر مورد بررسی قرار دهد و به تصویب برساند.



سخنگوی دولت که در آخرین نشست خبری خود با خبرنگاران در سال 86 سخن می گفت افزود : ما حضور جوانان در عرصه سیاسی را حق آنان می دانیم و معتقدیم باید از این حق حمایت کنیم .

وی افزود: در طول سالیان انتخابات نوجوانان و جوانان از این حقشان استفاده کرده اند ، ما جوانانی را داشته ایم که دوره قبل رای اولی بودند ولی در این انتخابات نتوانستند شرکت کنند.

سخنگوی دولت با اشاره به گفتگوی نوجوانان 14 ساله با رئیس جمهور در مسجد لرزاده به هنگام رای دادن گفت: نوجوانی خطاب به رئیس جمهور گفت " آقای رئیس جمهور کاری کنید که ما 14 ساله ها نیز بتوانیم رای دهیم که رئیس جمهور در پاسخ به وی گفت ما به دنبال آن هستیم که نوجوانان 16 ساله رای دهند شما که جای خود دارید."

وی ادامه داد: امروز نوجوانان ما از رشد سیاسی خوبی برخوردارند ما نباید آنها را از حق خودشان محروم کنیم ، نوجوانان به مسائل کلان فکر می کنند ، آرمان گرایی در آنها بالاست که می توانند بستر مناسبی در انتخابات ایجاد کنند.

سخنگوی دولت در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا قیمت بنزین آزاد مشخص شده است گفت : هنوز قیمت بنزین آزاد مشخص نشده است ستاد تبصره 13 در حال تصمیم گیری نهایی است که به زودی قیمت آزاد اعلام خواهد شد.

الهام همچنین درخصوص برداشتن سهمیه بندی گفت: دولت برنامه ای برای برداشتن سهمیه بندی بنزین ندارد.

وی ادامه داد: ما در دولت برنامه های حمل و نقل را به سرعت پیگیری می کنیم و به دنبال آن هستیم که فشار حمل ونقل درون شهری را بر روی حمل ونقل عمومی منتقل کنیم که همین امر باعث می شود مصرف بنزین کنترل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی دولت خاطرنشان کرد : با سهمیه ای که در نظر گرفته شده بنده بر این اعتقادم که افراد نیازی به بنزین آزاد نخواهند داشت و کسی از بنزین آزاد استفاده نخواهد کرد.

الهام در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره اینکه آیا مصاحبه اشخاص سیاسی با رسانه ای بیگانه از نظر جمهوری اسلامی منع قانونی دارد یا خیر؟ گفت: از نظر مطبوعاتی منعی نداریم ، بحث ما بحث سیاسی و محتوایی است، مهم داوری در خصوص محتوا ی مصاحبه است چرا که از هر ایرانی این انتظار می رود در هرکجایی که هست حتی در خانه دشمن ، اصول ، تمامیت ارضی و استقلال فرهنگی خود را حفظ کند .

وی با اشاره به هویت رسانه های خارجی گفت: امروز خوشبختانه هویت رسانه های خارجی به طور کامل مشخص است دلیلی وجود ندارد که کسی بخواهد با رسانه ای که پشت پرده آن رژیم صهیونیستی است گفتگو کند.

سخنگوی دولت در پایان گفت : این که برخی از اشخاص با برخی از رسانه های بیگانه سخن می گویند باید از نگاه کارشناسان حقوقی بررسی شود ، ولی به هر حال تعامل با بیگانگان هیچ گاه زیبا نبوده است.