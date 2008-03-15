  1. سیاست
  2. سایر
۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۱۲

بیانیه حزب موتلفه اسلامی:

حضور مردم در انتخابات پاسخ مناسبی به تهدید بوش و تحریم شورای امنیت بود

حزب موتلفه اسلامی با صدور بیانیه ای از مشارکت مردم در انتخابات 24 اسفند قدردانی کرد و این انتخابات را نقطه عطفی در تاریخ ایران و پاسخ مناسبی به تهدیدات بوش و تحریم های بی رمق شورای امنیت خواند .

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این بیانیه آمده است : انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی بدون شک در تاریخ ایران یک نقطه عطف است و برگزیدگان ملت مصمم هستند گفتمان پیشرفت و خدمات را به پیش ببرند و پاسخ حسن اعتماد ملت را با تلاش و اخلاص بیشتری جبران نمایند.

در این بیانیه تصریح شده است : ملت ایران با حضور حماسی در پای صندوق های رای ، پاسخ تهدیدات بوش و تحریم های بی رمق شورای امنیت را به خوبی دادند به گونه ای که صدای این فریاد بزرگ حتی به رسانه های آمریکایی و صهیونیستی هم رسید و آنها مجبور شدند به عظمت ملت ایران اعتراف کنند.

حزب موتلفه اسلامی 24 اسفند سال 86 را روزی به یادماندنی درتاریخ ایران از بابت تحکیم اتحاد ملی و انسجام اسلامی خوانده وبا قدردانی و سپاس از مردم به خاطر این حضورحماسی، پیروزی حضور ملت در پشتیبانی از نظام و شکل گیری اصلی ترین نهاد مردمسالاری دینی و نظام یعنی مجلس شورای اسلامی را به ساحت مقدس امام زمان (عج) و نیز به مقام معظم رهبری تبریک گفته است .

کد مطلب 654982

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها