حضور مردم در انتخابات پاسخ مناسبی به تهدید بوش و تحریم شورای امنیت بود

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این بیانیه آمده است : انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی بدون شک در تاریخ ایران یک نقطه عطف است و برگزیدگان ملت مصمم هستند گفتمان پیشرفت و خدمات را به پیش ببرند و پاسخ حسن اعتماد ملت را با تلاش و اخلاص بیشتری جبران نمایند.

در این بیانیه تصریح شده است : ملت ایران با حضور حماسی در پای صندوق های رای ، پاسخ تهدیدات بوش و تحریم های بی رمق شورای امنیت را به خوبی دادند به گونه ای که صدای این فریاد بزرگ حتی به رسانه های آمریکایی و صهیونیستی هم رسید و آنها مجبور شدند به عظمت ملت ایران اعتراف کنند.

حزب موتلفه اسلامی 24 اسفند سال 86 را روزی به یادماندنی درتاریخ ایران از بابت تحکیم اتحاد ملی و انسجام اسلامی خوانده وبا قدردانی و سپاس از مردم به خاطر این حضورحماسی، پیروزی حضور ملت در پشتیبانی از نظام و شکل گیری اصلی ترین نهاد مردمسالاری دینی و نظام یعنی مجلس شورای اسلامی را به ساحت مقدس امام زمان (عج) و نیز به مقام معظم رهبری تبریک گفته است .