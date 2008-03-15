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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۳۰

ویژه برنامه‌های نوروزی شبکه آموزش سیما اعلام شد

ویژه برنامه‌های نوروزی شبکه آموزش سیما اعلام شد

برنامه‌هایی چون "تاریخ و تمدن اسلام"، "روانشناسی سازمانی"، "مرور دروس ابتدایی" و ... در ایام نوروز از شبکه آموزش سیما روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه‌هایی چون تاریخ و تمدن اسلامی، روانشناسی سازمانی و مستند علمی آموزشی در ایام نوروز از کانال دانشجو شبکه آموزش سیما روی آنتن می‌رود. 

برنامه‌هایی چون مرور دروس ابتدایی با قالب نمایشی و عروسکی، گل‌آموز با قالب عروسکی، انیمیشن علمی آموزشی تولیدات صبا، پیامبر به روایت نقاشی به مناسبت میلاد حضرت رسول اکرم (ص)، انیمیشن آخرین فرستاده به مناسبت میلاد حضرت رسول اکرم (ص)، مرور درس عربی دوره راهنمایی در قالب نمایشی، مرور درس زبان انگلیسی دوره راهنمایی در قالب نمایشی، مرور درس تاریخ دوره راهنمایی در قالب انیمیشن و فرصت مطالعه از کانال رشد شبکه آموزش پخش می‌شود.

مستندهای علمی آموزشی بلند، مسابقه ویژه نوروزی و بیشتر بدانیم از کانال مهارت شبکه آموزش در ایام نوروز روی آنتن می‌رود. برنامه "مرور دروس ابتدایی" در 130 قسمت در قالب نمایشی و عروسکی به شیوه جذاب و به صورت استودیویی تهیه شده است.

کد مطلب 654985

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