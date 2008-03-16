دکتر صادق رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حالی سازمان بیمه خدمات درمانی بالای 50 میلیون نسخه دارویی دارد که حدود 40 درصد نسخ سطح یک روستاییان نیز مربوط به دارو است.
وی با بیان اینکه حدود 30 درصد هزینه ها صرف دارو می شود، تصریح کرد: با این حال داروهای متعددی در حال حاضر مورد تعهد بیمه نیستند.
مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی خاطر نشان کرد: برخی از کمبود دارو در مراکز درمانی به خصوص در روستاهها گله مند هستند در حالی که باید گفت در این مناطق با مشکل کمبود دارو مواجه نیستیم.
رجائی تاکید کرد: پوشش بیمه ای داروها در صورتی امکان پذیر است که اثر گذاری آن مورد تایید قرار گیرد.
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