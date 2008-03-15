به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بودیست چنل، این فراخوان براساس اقدامات راهب بودایی ژاپن در قرن سیزدهم است که 100 روز به انجام مراقبه پرداخت تا به روشنگری دست یابد.

جوشین دنیس فوجیموتو متصدی این معبد و سایر اعضای آن شرکت‌کنندگان را در بخشهای 20 دقیقه‌ای مراقبه درحال راه رفتن، سرود خواندن و تعمق هدایت می‌کنند. این نخستین بار است که چنین رویدادی در سطح بین‌دینی در ایالات متحده برگزار می‌شود.

فوجیموتو گفت که بودائیان بودا را خدا نمی‌دانند بلکه وی را نماد حقیقت تلقی می‌کنند.

روحانیان کاتولیک و متودیست نیز در این گردهمایی دینی شرکت می‌کنند.