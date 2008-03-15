سالانه 3000 میلیون تن خاک بر اثر سیلاب از بین می رود

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، دکترغلام علی بسکی کارشناس منابع طبیعی و دوستدار طبیعت ظهر امروز در مراسم غرس 8000 هزار نهال سه ساله در زیستگاه حیات وحش حیدری بخش سرولایت نیشابور افزود: آمریکای جهان خوار بزرگترین مرکز و منبع تولید و پخش سم در جهان و به عبارتی بزرگترین نابود کننده منابع طبیعی است.

وی از دولتمردان خواست ضمن تلاش بیشتر برای حفظ محیط زیست و منابع طبیعی از تشکلهای مردم نهاد علاقه مند به این موضوع بیشتر حمایت کنند.

این برنامه درختکاری با حضور 400 کوهنورد از 17 گروه کوهنوردی هیئت نیشابور، باشگاه های راه آهن و فرهنگ، پیام، صبا، بینالود، دانش، معرفت، بانوان، ابرار، بانوان کوهسار، آرش، مجتمع فولاد، سازمان آتش نشانی، شرکت نفت، هلال احمر و گروه دانشجویی دفتر یک نماینده مجلس انجام شد.

