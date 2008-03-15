به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم افسانه علمی "فرزندان آدم" را فیلمساز 47 ساله مکزیکی ساخته که سازنده فیلم‌های "انتظارات بزرگ" 1998، "و مادر تو نیز" 2001 و "هری پاتر و زندانی آزکابان" 2004 است. فیلم اقتباسی آزاد از رمان پی. دی. جیمز است که سال 1992 منتشر شد و در آن کلایو اوون، جولین مور، مایکل کین و چیوتل اجیوفور نقش‌آفرینی می‌کنند.

داستان فیلم در بریتانیا سال 2027 روی می‌دهد، زمانی که دو دهه نازایی نژاد بشری را در خطر انقراض قرار داده است. جوانترین ساکن روی زمین به تازگی در 18 سالگی درگذشته و همه آرزوهای بشر نقش بر آب شده است. در میان هیاهو مردی سرخورده به نام تئو فارون باید راهی برای محافظت از یک پناهنده آفریقایی پیدا کند که به شکلی غیرقابل درک باردار شده است.

فیلم 76 میلیون دلاری "فرزندان آدم" اولین بار در دنیا در شصت و سومین جشنواره ونیز به نمایش درآمد، سپتامبر 2006 در بریتانیا و دسامبر همان سال در آمریکا اکران شد و در نهایت 70 میلیون دلار در سطح جهان فروخت. این فیلم در جوایز اسکار آن سال در سه بخش فیلمبرداری، تدوین و فیلمنامه اقتباسی نامزد اسکار بود و برنده دو جایزه فیلمبرداری و طراحی صحنه بفتا شد.

فیلم سینمایی "فرزندان آدم" با صدای دالبی سراند و زیرنویس فارسی در سالن شهر هفتم مجموعه سینما آزادی تهران به نمایش در‌می‌آید.