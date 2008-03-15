اعلام قیمت آزاد بنزین تا فردا شب/ 400 تومان ، سقف احتمالی قیمت

خبرنگار مهر از ستاد تبصره 13 کسب اطلاع کرد قیمت بنزین آزاد که در ایام نوروز عرضه خواهد شد، تا فردا شب تعیین و اعلام می شود. البته بررسی نهایی قیمت بنزین آزاد برای انتخاب بهترین گزینه در ستاد تبصره 13 آغاز شده است.

براساس گفته رئیس ستاد تبصره 13، رئیس جمهوری به این ستاد توصیه کرده که بنزین آزاد با حداقل قیمت عرضه شود. در همین حال، گفته می شود قیمت بنزین آزاد 400 تومان و یا کمتر از این نرخ خواهد بود.

در این میان، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ضمن تشریح چگونگی عرضه بنزین آزاد از سه شنبه هفته جاری، گفت: در حال حاضر کارتهای مخصوص توزیع بنزین آزاد آماده شده و در اختیار جایگاهداران قرار گرفته است.

سید نورالدین شهنازی زاده در گفتگو با مهر افزود: این کارتها 10 هزار لیتری و صرفا برای استفاده در یک جایگاه خاص تعریف شده و درجایگاه های دیگر عرضه سوخت قابل استفاده نیست.

به گفته وی بانصب یک نرم افزار خاص برروی دستگاه های کارت خوان مشخص خواهد شد که هر جایگاه چه میزان بنزین سهمیه ای و چه مقدار بنزین آزاد عرضه کرده است.

شهنازی زاده با بیان اینکه عملیات نصب نرم افزار مربوطه به پایان رسیده است، تصریح کرد: طرح عرضه بنزین آزاد در همه جایگاه های کشور اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی آمادگی کامل را برای اجرای این طرح دارد، اظهار امیدواری کرد: قیمت نهایی بنزین آزاد هر چه زودتر مشخص شود.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هم طی اطلاعیه ای اعلام کرد: براساس تصمیم ستاد تبصره 13 مقرر شد به منظور ایجاد تسهیلات جهت خودروهای سواری شخصی در ایام نوروز، علاوه بر بنزین سهمیه بندی نسبت به عرضه بنزین مازاد بر سهمیه از 28 اسفند ماه به مدت یک ماه در تمام جایگاه‌های عرضه بنزین سراسر کشور اقدام شود.

بر اساس این اطلاعیه دارندگان خودروهای سواری شخصی می‌توانند با مراجعه به جایگاه‌های عرضه بنزین و با استفاده از کارت مخصوص جایگاه‌دار، نسبت به دریافت بنزین مازاد بر سهمیه اقدام کنند.