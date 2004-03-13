به گزارش خبرنگار هنري " مهر "، بر اساس اعلان انجمن منتقدان و نويسندگان خانه تئاتر ايران افراد متقاضي مي توانند آثار خود را در زمينه هاي نقد، گزارش، گفت و گو، مقاله، يادداشت، ترجمه و عكس تا پايان ارديبهشت ماه سال 1383 به آدرس اين انجمن ( تهران - صندوق پستي 164-15615 ) ارسال كنند.
بديهي است كه آثار ارسالي حتما بايد در طول سال 82 و درباره تئاتر توليد و منتشر شده باشند، تا بتوانند در اين مسابقه شركت كنند.
برندگان در جشن سالگرد تاسيس انجمن منتقدان و نويسندگان خانه تئاتر ايران كه در نيمه مرداد ماه سال 1383 به بهانه بزرگداشت روز خبرنگار برگزار خواهد شد، با اهداي جايزه مورد تقدير قرار خواهند گرفت.
به همت انجمن منتقدان و نويسندگان خانه تئاتر ايران برگزار مي شود
مسابقه بزرگ فعالان رسانه اي حوزه تئاتر
انجمن منتقدان و نويسندگان خانه تئاتر ايران با صدور فراخواني از تمامي منتقدان، نويسندگان، خبرنگاران و عكاسان حوزه تئاتر رسانه ها دعوت كرد با ارسال آثار برتر خود، در مسابقه سالانه اين انجمن شركت كنند.
به گزارش خبرنگار هنري " مهر "، بر اساس اعلان انجمن منتقدان و نويسندگان خانه تئاتر ايران افراد متقاضي مي توانند آثار خود را در زمينه هاي نقد، گزارش، گفت و گو، مقاله، يادداشت، ترجمه و عكس تا پايان ارديبهشت ماه سال 1383 به آدرس اين انجمن ( تهران - صندوق پستي 164-15615 ) ارسال كنند.
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