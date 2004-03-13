مسابقه بزرگ فعالان رسانه اي حوزه تئاتر

به گزارش خبرنگار هنري " مهر "، بر اساس اعلان انجمن منتقدان و نويسندگان خانه تئاتر ايران افراد متقاضي مي توانند آثار خود را در زمينه هاي نقد، گزارش، گفت و گو، مقاله، يادداشت، ترجمه و عكس تا پايان ارديبهشت ماه سال 1383 به آدرس اين انجمن ( تهران - صندوق پستي 164-15615 ) ارسال كنند.

بديهي است كه آثار ارسالي حتما بايد در طول سال 82 و درباره تئاتر توليد و منتشر شده باشند، تا بتوانند در اين مسابقه شركت كنند.

برندگان در جشن سالگرد تاسيس انجمن منتقدان و نويسندگان خانه تئاتر ايران كه در نيمه مرداد ماه سال 1383 به بهانه بزرگداشت روز خبرنگار برگزار خواهد شد، با اهداي جايزه مورد تقدير قرار خواهند گرفت.

