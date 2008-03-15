اتوبوس های گردشگری در شیراز راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مسعود حسن شاهی ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: برای این امر شش دستگاه اتوبوس از نوع مگاترانس از ساعت شش و 30دقیقه تا 21 در نقاط حافظیه، سعدیه، دروازه قرآن، پارک آزادی و ارگ کرمیخان زند به صورت رفت و برگشت به مسافران نوروزی خدمات رسانی می کنند.

وی همچنین در بخش دیگر سخنان خود از راه اندازی شیفت شبانه توسط 23 دستگاه اتوبوس خبر داد و افزود: در ایام نوروز اتوبوسهای مذکور از ساعت 21 و 30دقیقه تا دو و 30 دقیقه به شهروندان و میهمانان نوروزی سرویس دهی می کنند.

مدیرعامل سازمان اتوبوس رانی شهرداری شیراز گفت: مبدا خطوط شبانه اتوبوس های مذکور پایانه نمازی است و تا مناطق عادل آباد، سجادیه، سیمان، شهر صدرا، سعدی، شهرگ گلستان و شهید شیرودی حرکت خواهند کرد.