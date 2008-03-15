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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۹:۰۹

تسهیلات نوروزی؛

اتوبوس های گردشگری در شیراز راه اندازی می شود

اتوبوس های گردشگری در شیراز راه اندازی می شود

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری شیراز از راه اندازی خطوط اتوبوس گردشگری برای ایام نوروز در سطح این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مسعود حسن شاهی ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: برای این امر شش دستگاه اتوبوس از نوع مگاترانس از ساعت شش و 30دقیقه تا 21 در نقاط حافظیه، سعدیه، دروازه قرآن، پارک آزادی و ارگ کرمیخان زند به صورت رفت و برگشت به مسافران نوروزی خدمات رسانی می کنند.

وی همچنین در بخش دیگر سخنان خود از راه اندازی شیفت شبانه توسط 23 دستگاه اتوبوس خبر داد و افزود: در ایام نوروز اتوبوسهای مذکور از ساعت 21 و 30دقیقه تا دو و 30 دقیقه به شهروندان و میهمانان نوروزی سرویس دهی می کنند.

مدیرعامل سازمان اتوبوس رانی شهرداری شیراز گفت: مبدا خطوط شبانه اتوبوس های مذکور پایانه نمازی است و تا مناطق عادل آباد، سجادیه، سیمان، شهر صدرا، سعدی، شهرگ گلستان و شهید شیرودی حرکت خواهند کرد.

کد مطلب 655000

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