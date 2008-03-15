هجوم به 10 هزار صفحه وب / بزرگترین حمله جنایتکاران رایانه ای

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت "مک آفی" اعلام کرد: بیش از 10 هزار صفحه وب را شناسایی کرده است که مورد هجوم جنایتکاران انفورماتیکی قرار گرفته اند. این یکی از بزرگترین حملات از این نوع است که تا به امروز به ثبت رسیده است.

به گفته کارشناسان مک آفی، این صفحات وب با رمزی که به طور خودکار با تغییر آدرس اصلی، بازدیدکنندگان را به یک وب سایت دیگر هدایت می کند، تغییر داده شده اند. در حقیقت این رمز با آدرس نویسی دوباره صفحه وب، کاربر را وارد وب سایتی می کند که محتوی بسته ای از برنامه های مخرب است که تلاش می کنند وارد رایانه شخصی کاربر شوند.

این هدایت دوباره و تلاش برای شکستن حریم رایانه در شرایطی اتفاق می افتد که وبگرد به هیچ وجه متوجه این تغییرات نمی شود.

این صفحات وب دستکاری شده، سایتهای رایجی هستند که به طورعادی روی اینترنت به عنوان سایتهای مسافرتی، سایتهای موسساتی و صفحات وب سرگرم کننده قرار گرفته اند و معمولا میزان امنیت آنها پایین است.

در این خصوص "کریج شوماگر"، محقق لابراتوارهای مک آفی اظهار داشت: "این جنایتکاران با شناسایی سایتهای پربازدیدکننده ای که در عین حال از میزان امنیت پایینی برخوردارند، این صفحات وب را از طریق حمله ای که یک رمز "جاوا اسکریپت" را وارد وب سایت می کند، برنامه نویسی دوباره می کنند. این رمز می تواند آدرس وب سایت را به سمت سایتی که در چین واقع شده است، هدایت کند."

براساس گزارش پایگاه خبری رجیستر، این بسته برنامه مخرب می تواند به انواع ویندوز، RealPlayer و دیگر برنامه های جانبی که در بسیاری از رایانه های شخصی گسترده شده اند نفوذ کند.

این برنامه مخرب پس از ورود به رایانه شخصی کاربر، رمز ورود بازیهای آنلاین را سرقت می کند و از طریق یک "در پشتی" بعدها برنامه های مخرب جدی تری را روی رایانه نصب می کند.