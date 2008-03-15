انتخابات 24 اسفند افتخار دیگری در جمهوری اسلامی/ مجلسی کارآمد و مردمی در پیش است

به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه خطاب به ملت ایران آمده است : مشارکت گسترده شما در پای صندوق های رای تمامی تحلیل های بدخواهان ملت و نظام جمهوری اسلامی را بر هم زد.

در ادامه آمده است :دستاورد این انتخابات تشکیل مجلس مردمی و کارآمد خواهد بود که نماینده واقعی تمامی آحاد ملت شریف ایران است و هر فرد و گروهی که مورد اقبال مردم قرار گرفته باشد افتخاری بس بزرگ یعنی وکالت مردم آزاده ایران را به عهده خواهد داشت.

جبهه متحد اصولگرایان در بیانیه خود از حضور گسترده تمامی اقشار مردم در سراسر کشور در پای صندوق رای قدردانی وتشکر نموده واز ملت ایران درخواست کرده است تا در صورت برگزاری انتخابات برخی حوزه ها در دور دوم بار دیگر با حضور میلیونی خود نمایندگانی شایسته و کارآمد و صالح را انتخاب نمایند.

جبهه متحد اصولگرایان همچنین مراتب قدردانی و امتنان را از مقام معظم رهبری که با رهنمودهای خردمندانه خود راه را برای برگزاری انتخاباتی پرشکوه هموار نمودند و نیز تمامی دست اندرکاران برگزاری انتخابات در روز بیست و چهارم اسفند ماه اعلام کرده است.