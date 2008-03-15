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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۲۲

جایگاه بنزین در محدوده اصلی شهرهای اقماری کرج وجود ندارد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس شرکت پخش فرآورده های نفتی غرب استان تهران گفت: عدم وجود جایگاه عرضه سوخت در داخل محدوده شهرهای اقماری موجب افزایش مصرف بنزین شده است.

ابراهیم شکوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: عدم وجود جایگاه سوخت در داخل محدوده شهری در کلانشهرهای کرج موجب شده است خودروها برای تامین سوخت خود مسیرهای طولانی تری را بپیمایند و این امر موجب هدررفت بنزین می شود.

وی افزود: کمبود جایگاه های سوخت موجود در شهرهای اقماری از مواردی است که باید برای کاهش مصرف بنزین، توسط مسئولان امر مورد توجه قرار گیرد.

این مسئول همچنین احداث مخزن ذخیره برای صنایعی که مصرف سوخت بالایی دارند را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: مخزن ذخیره سوخت این واحدهای صنعتی در زمان کاهش مصرف سوخت در فصول گرم سال پر می شود تا مقداری از نیاز این واحدها را در زمان افزایش مصرف تامین کند و در این مواقع از ایجاد بحران جلوگیری کند.

شکوری یادآور شد: برای مدیریت سوخت لازم است پس از اقدامات انجام شده، سوختی را به عنوان سوخت جایگزین در نظر گرفت تا در مواقع بحرانی از این سوخت جایگزین استفاده کرد.

 

 

 

کد مطلب 655008

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