بوش در سالگرد اشغال عراق سخنرانی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،" تونی فراتو" صراحتا به نام این جنگ اشاره نکرد، اما گفت که سخنرانی روز چهارشنبه بر " جنگ جهانی علیه تروریسم" که پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر آغاز شد، متمرکز خواهد بود.

در حالی که پس از گذشت پنج سال، این جنگ هیچ دستاوردی برای مردم عراق در پی نداشته و به مشکلات مردم این کشور و از سوی دیگر حملات تروریستی در عراق و منطقه افزوده ، نظرسنجیها نیز حاکی از آن است که اکثر آمریکاییها خواستار عقب نشینی سریع نظامیان خود از عراق هستند .

از سوی دیگر، وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در گزارشی تکان دهنده اعلام کرد که در سال گذشته دو هزار و 688 مورد شکایت درباره اقدام نظامیان آمریکایی در تجاوز به عنف دریافت کرده است.

به گزارش مهر، ارتش آمریکا در آستانه ورود به شمشین سال تجاوز خود به عراق و در حال سپری کردن هفتمین سال حضور خود در افغانستان است؛ حضور آمریکا در ابن کشورها به بهانه برقراری دموکراسی انجام شده، اما در سالهای پس از اشغال عراق و افغانستان همواره شاهد انتشار گزارشهایی درباره اقدامات ددمنشانه نظامیان آمریکایی در این دو کشور بوده ایم و این در حالی است که مقامهای بلند پایه آمریکا همچنان بر حضور نظامیان خود در عراق و افغانستان تاکید دارند.