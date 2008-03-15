برنامه مسابقات روز ملی واترپلو اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه چندی پیش کمیته فنی واترپلو و تایید فدراسیون شنا،23 فروردین هر سال به عنوان "روز ملی واترپلو" نامگذاری شده و از این پس در این روز مراسم وی‍ژه ای برگزار خواهد شد .



بر همین اساس طی روزهای 21 تا 23 فروردین ماه سال 87 علاوه بر برگزاری مسابقات سوپرجام واترپلو باشگاه های کشور در استخر آزادی تهران، برای مشخص شدن نماینده دوم واترپلو کشورمان برای حضور در جام باشگاه های آسیا در کویت (تیم ایران توسعه کرج با قهرمانی در لیگ برتر پیش از این به جام باشگاههای آسیا راه یافته است)، طی روزهای 21و22 فروردین ماه کلینیک آماده سازی مربیان و داوران واترپلو برگزار خواهد شد.

برپایی سوپر فینال مسابقات واترپلو نوجوانان کمتر از 12 سال بین تیمهای آذربایجان شرقی و تهران از دیگر برنامه های روز22 فروردین ماه خواهد بود. در روز جمعه 23 فروردین ماه ، پس از مشخص شدن قهرمان سوپر جام واترپلو، از سه بازیکن پیشین تیم ملی واترپلو(محسن رضوانی کاپیتان تیم ملی، بهمن موچه کیانی و کامبیز رخشانی مهر)به پاس سال ها حضور درخشان در تیم ملی تجلیل خواهد شد. تقدیر از تیم جوانان(قهرمان جوانان آسیا) در سال1386و برترین بازیکنان،مربیان و داوران واترپلو در سال 86 و اهدای کاپ قهرمانی به فاتح سوپر جام واترپلو از دیگر برنامه های23 فروردین ماه خواهد بود.

امینی به چین می رود

خسرو امینی، نایب رئیس فدراسیون شنا برای شرکت در مراسم قرعه کشی مسابقات واترپلو المپیک 2008چین و حضور در تست رقابتهای المپیک به چین می رود. طبق برنامه مقرر است مسابقات تست المپیک جهت ارزیابی آمادگی میزبان برای برگزاری رقابت های واترپلو المپیک طی روزهای اول لغایت سوم فروردین ماه 87 بین 4 تیم استرلیا ، آمریکا، چین و روسیه در استخر المپیک پکن (محل برگزاری مسابقه های واترپلو المپیک) برپا شود. همچنین روز شنبه سوم فروردین ماه مراسم قرعه کشی بین 12 تیم حاضر در مسابقات واترپلو المپیک برگزار خواهد شد. تیم های چین (میزبان المپیک) مونته نگرو ، آمریکا ، استرالیا ، کرواسی ، مجارستان ، اسپانیا، صربستان، آلمان، ایتالیا، یونان وکانادا جواز حضور در المپیک را دریافت کرده اند.