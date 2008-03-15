سه شرط امضای توافقنامه همکاری عراق با آمریکا اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "سامی العسکری" در گفتگو با روزنامه الصباح چاپ عراق اظهار داشت: این شروط مبتنی بر احداث نشدن پایگاه نظامی دائم نظامیان آمریکایی در عراق است. علاوه براین عراق نباید هیچ گونه تسهیلات یا مصونیتی برای متجاوزین این نظامیان قائل باشد. شرط سوم نیز این است که نظامیان آمریکایی حق ندارند هیچ عراقی را بدون اجازه یا هماهنگی با دولت یا نیروهای عراقی بازداشت کنند.

لازم به ذکر است دور نخست مذاکرات عراق و آمریکا هفته گذشته به طور محرمانه برگزار شد به طوری که نتایج این مذاکرات که در ساختمان وزارت امور خارجه عراق انجام شد؛ در رسانه ها اعلام نشد.

عسکری خاطرنشان کرد: در جریان این مذاکرات که احتمالا تا جولای(تیرماه) ادامه خواهد داشت، وضعیت نظامیان آمریکایی در عراق مشخص خواهد شد.

"میرمبی نانتونگو" سخنگوی رسمی سفارت آمریکا در بغداد نیز در این رابطه تصریح کرد: توافقنامه همکاری با عراق شفاف خواهد بود و هیچ گونه بند سری در آن وجود نخواهد داشت و این بندها پس از تصویب توسط پارلمان عراق و کنگره آمریکا اعلام خواهند شد.

به گزارش مهر، "نوری المالکی" نخست وزیر عراق و "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا ماه نوامبر سال 2007 پایه و اساس توافقنامه همکاری و دوستی طولانی مدت بین دو کشور را که شامل سه محور سیاسی، اقتصادی و امنیتی می شود، به امضا رساندند.