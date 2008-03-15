قیمت جهانی طلا از مرز 1000 دلار گذشت / قیمت سکه دوباره افزایش یافت

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر با بیان مطلب فوق، گفت: با توجه به افزایش قیمت جهانی طلا، قیمت هر گرم طلای 18 عیار امروز در بازار دچار نوسان قیمت شد و هم اکنون به 22 هزارو 230 تومان رسیده است، به عبارت دیگر هر گرم آن 230 تومان افزایش یافته است.

نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به اینکه قیمت سکه نیز از صبح امروز تاکنون "گیج" است، تصریح کرد: انواع سکه در بازار قیمت مشخصی ندارد، با این وجود آخرین معاملات امروز سکه نشان می دهد که هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید در بازار بین 225 تا 227 هزار تومان معامله شد.

وی افزود: با توجه به این نوسان قیمت، هر قطعه سکه نیم بهار آزادی نیز در بازار بین 113 تا 115 هزار تومان و هر قطعه سکه ربع بهار آزادی نیز 62 هزارو 500 تومان معامله شد.

کشتی آرای دلیل افزایش قیمت جهانی طلا را افزایش قیمت نفت ذکر کرد و گفت: در نتیجه این امر ارزش قیمت دلار کاهش یافت و این امر نیز باعث شد که قیمت طلای جهانی افزایش یابد، اما با توجه به اینکه امروز شنبه بوده و بازارهای جهانی به مدت دور روز تعطیل است، این موضوع تاثیر زیادی بر روی قیمتها نگذاشته است.

وی با تاکید بر اینکه با این وجود قیمت جهانی طلا اثر خود را بر روی قیمتهای داخلی گذاشته است، اظهارداشت: بر این اساس به طور میانگین قیمت هر قطعه سکه 1000 تا 1500 تومان افزایش یافته است.