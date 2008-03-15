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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۳۱

در گفتگو با مهر اعلام شد:

اتخاذ تدابیر ویژه برای مقابله با تخلف در ارایه بنزین آزاد

اتخاذ تدابیر ویژه برای مقابله با تخلف در ارایه بنزین آزاد

مجری طرح سامانه کارت هوشمند سوخت از به کارگیری تدابیر ویژه برای مقابله با تخلف در ارایه بنزین آزاد در ایام نوروز خبر داد.

ناصر سجادی در گفتگو با مهر گفت: کارتهای تعیین شده برای عرضه بنزین آزاد تنها برای استفاده در یک جایگاه خاص تعریف شده و در جایگاه های دیگر عرضه بنزین قابل استفاده نیست.

وی دلیل این امر را جلوگیری از تخلف در اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: سعی کرده ایم ساده ترین و بهترین روش را برای ارایه بنزین آزاد نوروزی در نظر بگیریم تا از بروز مشکلات احتمالی برای هموطنان جلوگیری کنیم.

به گفته وی برای تامین آسایش مردم تمامی جایگاه های عرضه سوخت کشور در ایام نوروز با استفاده از کارتهای مخصوص بنزین آزاد ارایه خواهند داد.

سجادی ادامه داد: در حال حاضر کارتهای مخصوص توزیع بنزین آزاد نوروزی در اختیار جایگاه داران قرار گرفته و در این زمینه هیچ مشکلی وجود ندارد.

کد مطلب 655015

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