فرهنگ خدمت به مردم باید بهبود یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت قطارهای مسافری رجا، محمود جعفری که در آستانه آغاز سفرهای نوروزی در گردهمایی رؤسای قطارهای مسافری در تهران سخن می گفت با مهم شمردن مقوله خدمت رسانی افزود: ارتقاء و رشد فرهنگ مردم و حاکمیت گفتمان عدالت و خدمت، مسئولان و دست اندرکاران را ملزم به تغییر در رویکردها در فرهنگ خدمت رسانی کرده است.

جعفری مشی دولت نهم را خدمت‌گذاری بی منت توصیف کرد و از همه مدیران و همکاران خود در این شرکت خواست با دقت نظر و توجه کافی این مهم را در کارنامه امسال شرکت رجاء در امر جابه‌جایی مسافران نوروزی عینیت بخشیده و ثبت کنند.

وی خطاب به رؤسای قطارهای مسافری تأکید کرد:ه هدف شرکت رجاء بهره گیری از همه امکانات در جهت آسایش،‌آرامش، رفاه و امنیت روحی، روانی و جسمی مسافران در همه فصول به ویژه در سفرهای نوروزی است و قطعا در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم بود.

در این همایش که به منظور هماهنگی بخش های مختلف شرکت رجاء با هدف ارتقای سطح خدمت رسانی به مسافران نوروزی برگزار شد ،تعدادی از رؤسای قطارهای مسافری نظرات و دیدگاه‌های خود را برای بهبود در خدمت رسانی به مسافران نوروزی مطرح کردند.

