تغییر در نحوه ثبت نام و واگذاری سیم کارتهای دائمی و اعتباری همراه اول

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: در ثبت نام سیم کارتهای همراه اول از اول فروردین ماه 87 به بعد نیز میزان ثبت نام برای هر متقاضی حقیقی و یا حقوقی نامحدود خواهد بود.

در این اطلاعیه آمده است: واگذاری سیم کارتهای اعتباری در صورت وجود ظرفیت و امکانات فنی ظرف مدت 30 الی 45 روز پس از تکمیل و تحویل مدارک لازم و با اولویت زمان و تعداد ثبت نام کمتر انجام خواهد شد و از تعداد ثبت نام هر متقاضی حداکثر 5 فقره سیم کارت در هر مرحله قابل واگذاری می باشد.

این اطلاعیه می افزاید: در صورتی که تقاضا بیش از حد ظرفیت و نیز امکانات فنی محدود باشد زمان ، نحوه و تعداد تحویل سیم کارت متعاقبا با اولویت مذکور در بالا و تحویل مدارک به دفاتر ثبت نامی از طریق جراید کثیرالانتشار و بصورت استانی به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

در پایان این اطلاعیه تاکید شده است: موارد مطروح، جایگزین تبصره های یک و دو اطلاعیه قبلی ثبت نام شده و مابقی مفاد اطلاعیه ثبت نام به قوت خود باقی است.