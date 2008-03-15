باشگاه سپاهان اجازه نداد به اردوی تیم ملی بروم / نمی توانم التماس کنم

هادی عقیلی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: من هم مانند تمام بازیکنانی که به اردوی تیم ملی دعوت شده بودند می خواستم در زمان آغاز اردو خودم را به مربیان معرفی کنم اما با توجه به تاکید باشگاه سپاهان برای همراهی تیم از شرکت در تمرینات تیم ملی خودداری کردم.

وی تاکید کرد : من در این بین مقصر نیستم و می خواستم در تاریخ مورد نظر مربیان تیم ملی به اردو ملحق شوم. فکر می کنم بیشتر تقصیر با باشگاه باشد که اجازه نداد تمرینات تیم را در اصفهان ترک کنم.

مدافع تیم فوتبال سپاهان افزود: صبح امروز (شنبه) آقای بصیرت سرپرست تیم سپاهان، با من تماس گرفت و گفت که می توانم به اردوی تیم ملی ملحق شوم. من هم با توجه به توضیحات ایشان بلیت سفر به تهران را تهیه کردم اما باخبر شدم که از فهرست تیم ملی خط خورده ام. در حال حاضر نمی دانم چه کار کنم. هیچ کس هم پاسخگوی من نیست. نه سرپرست تیم سپاهان و نه سرپرست تیم ملی هیچ کدام پاسخ تلفن مرا نمی دهند.

عقیلی از سرمربی تیم ملی خواست با توجه به مشکلاتی که برای وی به وجود آمده است تصمیم به کنار گذاشتن وی از فهرست این تیم بگیرد. وی با اشاره به این موضوع ادامه داد: امیدوارم آقای دایی بدانند که من در این موضوع مقصر نیستم. من بازیکن باشگاه سپاهان هستم و نمی توانم بدون اجازه این باشگاه به اردوی تیم ملی بپیوندم. تلاش زیادی هم داشتم تا در تاریخ مورد نظر به اردوی تیم ملی بروم اما موفق نشدم.

وی با اذعان به اینکه نمی تواند برای حضور در اردوی تیم ملی التماس کند افزود: این هم از شانس من است که در مقطع فعلی که از بازیکنان اصلی تیم ملی بودم از تیم دور بمانم. متاسفانه زمانی که بعد از این همه سال نوبت به من رسید همه چیز به هم خورد.

مدافع تیم فوتبال سپاهان با اشاره به دیدار این تیم مقابل الاتحاد سوریه، افزود: شروع ما در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا افتضاح بود. تا به امروز سابقه نداشته است که در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا تا به این اندازه بد بازی کرده باشیم.

عقیلی تصریح کرد: ما در این بازی عملکرد خوبی نداشتیم و بد بازی کردیم. نباید خودمان را گول بزنیم. با کسی هم که تعارف نداریم. بد بازی کردیم و باختیم!