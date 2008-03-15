محمود میران به دیدار پایانی راه یافت / دو شکست برای نمایندگان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای بین المللی قزاقستان که از سری رقابتهای گزینشی المپیک محسوب می شود، سید محمود میران سرگروه تیم ملی در وزن 100+ کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست در دو مبارزه بعدی خود حریفانی از قزاقستان و ازبکستان را با ضربه فنی شکست داد و به دیدار پایانی راه پیدا کرد. میران برای کسب مدال طلا باید با جودوکار ژاپنی مبارزه کند.

در سایر اوزان احیان رجبی پس از آنکه دور اول را با قرعه استراحت پشت سر گذاشت در دور دوم به "اسعد" قهرمان آسیا از قزاقستان باخت. وی باید برای کسب مدال برنز در جدول بازنده ها تلاش کند. ضمن اینکه در وزن 81- کیلوگرم حمید قاسمی نژاد نیز پس از پیروزی مقابل جودوکاری از قزاقستان در دور دوم به نماینده ازبکستان باخت و راهی جدول بازنده ها شد.

رقابتهای بین المللی جودوی قزاقستان که از سری رقابتهای گزینشی المپیک محسوب می شود به مدت 2 روز در آلماتی برگزار خواهد شد.