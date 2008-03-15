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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۱۹

"شماره 23" روی آنتن سینما و ماوراء می‌رود

"شماره 23" روی آنتن سینما و ماوراء می‌رود

فیلم سینمایی "شماره 23" به کارگردانی جوئل شوماخر فردا شب 26 اسفند ساعت 20:30در قالب برنامه سینما و ماوراء از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، "شماره 23" سال 2007 به کارگردانی جوئل شوماخر به مدت 98 دقیقه با بازی جیم کری و ویرجینیا مدسن ساخته شد. فیلم داستان مردی به نام والتر اسپارو است که در پی یافتن کتابی اسرارآمیز متقاعد می‌شود کتاب درباره زندگی اوست و از مرگش درآینده خبر می‌دهد. او تلاش می‌کند با حل معماهای کتاب، سرنوشت خود را در دست بگیرد.

جیم کری در صحنه‌ای از فیلم "شماره 23"

لوگان لرمن و دنی هاستن از دیگر بازیگران فیلم "شماره 23" هستند که با بودجه 30 میلیون دلاری ساخته شد و فروش جهانی آن 77 میلیون دلار بود. فیلم در وبسایت سینمایی RottenTomatoes جزو یکی از 10 فیلمی بود که بیشترین نقد منفی را دریافت کرده است.

جیم کری برای بازی در این فیلم امسال نامزد تمشک طلایی بدترین بازیگر مرد شد. شوماخر کارگردان 69 ساله این فیلم سازنده فیلم‌های "سقوط"، "موکل"، "همیشه بتمن"، "بتمن و رابین" و "باجه تلفن" است.

کد مطلب 655028

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