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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۲۱

نتایج شمارش آراء/

سمنانی ها 68 درصد در انتخابات مشارکت داشتند

سمنانی ها 68 درصد در انتخابات مشارکت داشتند

سمنان - خبرگزاری مهر: اهالی دیار قومس در استان سمنان با حضور خود در انتخابات 68 درصد در برگزاری انتخابات مشارکت داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار سمنان پیش از ظهر امروز در گفتگو با نمایندگان رسانه ها در سمنان، میانگین حضور مردم این استان در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی را   68درصد اعلام کرد.

علی عبداللهی با بیان اینکه بیش از 361 هزار نفر واجد شرایط اخذ رای در استان سمنان بودند، گفت: در انتخابات روز گذشته ۲۴۲هزار و ۵۳۰نفر از واجدان شرایط در حوزه های انتخابیه استان سمنان مشارکت داشتند.

572 شعبه رای در استان سمنان آرای مردم استان سمنان را جمع آوری کردند که با پایان شمارش آرا در این استان، مصطفی کواکبیان از سمنان، کاظم جلالی از شاهرود، حسن ملک محمدی از دامغان و عبدالرضا ترابی از گرمسار راهی مجلس هشتم شدند.

استاندار و مسئولان ستاد انتخابات استان سمنان قبل از برگزاری انتخابات پیش بینی 70 درصدی مشارکت در استان را داشتند که مردم شهرستان دامغان با مشارکت بیش از 95 درصدی در انتخابات افتخاری دیگر برای این شهرستان ثبت کردند.
کد مطلب 655029

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