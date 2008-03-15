حقوق معوقه کتابداران کشور تا فردا در حساب آنهاست

منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ابلاغ و تخصیص سه میلیارد تومان از کسری بودجه نهاد در سال 86 در روزهای پایانی آن، گفت: در هفته گذشته نامه ای به مسئولان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری نوشتم تا این تخصیص نه با 95 درصد بلکه به صورت صد درصدی انجام شود که خوشبختانه این اتفاق افتاد.

وی افزود: به این ترتیب مشکل تاخیر در پرداخت حقوق کتابداران حل شد و بخشی از حقوق آنها در روزهای چهارشنبه (هفته گذشته) و امروز (25 اسفند) به حسابشان واریز شده و همکارانی هم که تاکنون این مبالغ را دریافت نکرده اند تا فردا یکشنبه پول در حسابشان است و فردا دیگر کتابداری نخواهیم داشت که حقوقش به تعویق افتاده و یا عیدی اش را نگرفته باشد.

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور با اشاره به همکاری نهادهای دیگر از جمله کمک استانداران و نیز شهرداری ها در پرداخت بدهی های نیم درصدی شان به کتابخانه ها، قول مساعد داد که در سال آتی دیگر چنین معضلی برای کتابداران کشور به وجود نیاید.