کارت ویژه توزیع بنزین آزاد در اختیار جایگاهداران قرار نگرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تصمیم ستاد تبصره 13 مقرر شده برای رفاه حال کسانی که در ایام نوروز قصد سفر دارند علاوه بر بنزین سهمیه بندی ، بنزین آزاد نیز به مدت یک ماه در تمامی جایگاه های عرضه بنزین کشور ارایه شود.

رئیس هیئت مدیره جایگاهداران سراسر کشور به خبرنگار مهر گفت: تاکنون هیچ کارتی برای عرضه بنزین آزاد در اختیار جایگاهداران قرار نگرفته است. ناصر رئیسی فر افزود: متاسفانه تاکنون چگونگی توزیع بنزین آزاد به جایگاه ها اعلام نشده و هیچ مصوبه ای در این زمینه دریافت نشده است.

وی ادامه داد: چگونگی عرضه بنزین آزاد، بحث قیمت و وضعیت جایگاه ها بر اساس حدس و گمان و در هاله ای از ابهام است. از سوی دیگر، بیژن حاج محمد رضا رئیس جایگاهداران بنزین نیز با ابراز بی اطلاعی از چگونگی عرضه بنزین آزاد، گفت: تاکنون هیچ دستور العملی از سوی مسئولان برای اجرای این طرح ابلاغ نشده است.

به گفته وی هنوز هیچ یک از 2500 جایگاه موجود عرضه بنزین در کشور کارت مخصوص توزیع بنزین آزاد را دریافت نکرده اند. این در حالی است که مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی معتقدند تدابیر لازم برای عرضه بنزین آزاد اندیشیده شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

گفتنی است، قیمت نهایی بنزین آزاد به زودی از سوی ستاد تبصره 13 اعلام خواهد شد.