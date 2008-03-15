انتخابات مجلس هشتم در رشت به دور دوم کشیده شد

به گزارش خبرنگار مهردر رشت، از مجموع 220 ‬هزار ‬رای ماخوذه در این حوزه، "جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی "با 48‬ هزار و ‪ 549‬رای، " سید علی آقازاده " با42 هزار و 549‬ رای، "حسن تامینی " با 39 هزار، 770رای، "هاجر تحریری نیک صفت " با 27 هزار و 166رای و "رمضانعلی صادق زاده " با 26 هزار و 177 رای به دور دوم راه یافتند.

467 شعبه اخذ رای برای انتخابات مجلس هشتم در شهرستان رشت تعیین شده بود که از این تعداد 265 شعبه روستایی و 202شعبه شهری و هشت شعبه سیار بود.

10 هزارعوامل اجرایی، ستادی، بازرسی و امنیتی انتخابات 24 اسفند را در رشت برعهده داشتند و 627 هزار و 993 نفر در شهرستان رشت می توانستند در انتخابات رای دهند.

