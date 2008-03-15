منتخب مردم دشتستان بوشهر در مجلس هشتم مشخص شد

حسین هاشمی گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تعداد کل آرای ماخوذه حوزه انتخابیه شهرستان دشتستان ‪ ۱۰۹هزار و ‪ ۱۴۵رای بوده است، اظهار داشت: از این شمار جوانشیر کدخداپور با 29هزارو 305 رای حائز اکثریت آرا شد و به عنوان منتخب مردم این حوزه به مجلس هشتم راه یافت.

وی اظهار داشت: دکتر سید عبدالمجید شجاع نماینده فعلی شهرستان دشتستان با 27 هزار و 999 رای و ایوب پاپری با 22 هزار و 478 رای به ترتیب نفرات پس از منتخب دشتستان هستند.

هاشمی یادآور شد: شهرستان دشتستان در این دوره از انتخابات ‪ ۱۵۰هزار نفر جمعیت واجد شرایط رای داشت..

شهرستان دشتستان به مرکزیت برازجان در 65 کیلومتری مرکز استان بوشهر دارای یک کرسی نمایندگی درمجلس شورای اسلامی است.