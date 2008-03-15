  1. استانها
  2. بوشهر
۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۳۱

نتایج شمارش آراء/

منتخب مردم دشتستان بوشهر در مجلس هشتم مشخص شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات استان بوشهرگفت: با پایان شمارس آرای حوزه انتخابیه شهرستان دشتستان، جوانشیر کدخداپور به عنوان منتخب مردم این شهرستان در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی مشخص شد.

حسین هاشمی گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تعداد کل آرای ماخوذه حوزه انتخابیه شهرستان دشتستان ‪ ۱۰۹هزار و ‪ ۱۴۵رای بوده است، اظهار داشت: از این شمار جوانشیر کدخداپور با 29هزارو 305 رای حائز اکثریت آرا شد و به عنوان منتخب مردم این حوزه به مجلس هشتم راه یافت.

وی اظهار داشت: دکتر سید عبدالمجید شجاع نماینده فعلی شهرستان دشتستان با 27 هزار و 999 رای و ایوب پاپری با 22 هزار و 478 رای به ترتیب نفرات پس از منتخب دشتستان هستند.

هاشمی یادآور شد: شهرستان دشتستان در این دوره از انتخابات ‪ ۱۵۰هزار نفر جمعیت واجد شرایط رای داشت..

شهرستان دشتستان به مرکزیت برازجان در 65 کیلومتری مرکز استان بوشهر دارای یک کرسی نمایندگی درمجلس شورای اسلامی است.

کد مطلب 655035

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها