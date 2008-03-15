منتخب مردم دشتستان بوشهر در مجلس هشتم مشخص شد

حسین هاشمی گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تعداد کل آرای ماخوذه حوزه انتخابیه شهرستان دشتستان ۱۰۹هزار و ۱۴۵رای بوده است، اظهار داشت: از این شمار جوانشیر کدخداپور با 29هزارو 305 رای حائز اکثریت آرا شد و به عنوان منتخب مردم این حوزه به مجلس هشتم راه یافت.
وی اظهار داشت: دکتر سید عبدالمجید شجاع نماینده فعلی شهرستان دشتستان با 27 هزار و 999 رای و ایوب پاپری با 22 هزار و 478 رای به ترتیب نفرات پس از منتخب دشتستان هستند.
هاشمی یادآور شد: شهرستان دشتستان در این دوره از انتخابات ۱۵۰هزار نفر جمعیت واجد شرایط رای داشت..
شهرستان دشتستان به مرکزیت برازجان در 65 کیلومتری مرکز استان بوشهر دارای یک کرسی نمایندگی درمجلس شورای اسلامی است.
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