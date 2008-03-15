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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۰۷

برای نخستین بار صورت گرفت؛

ارائه مقاله محققان ایرانی در کنفرانس تحقیقات بوی دهان در شیکاگو

ارائه مقاله محققان ایرانی در کنفرانس تحقیقات بوی دهان در شیکاگو

دندانپزشکان ایرانی برای نخستین بار مقاله ای به صورت سخنرانی جامع در هفتمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بوی دهان در شیکاگو ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا طالبیان با اعلام این خبر افزود: این مقاله همچنین در آخرین شماره تخصصی ترین مجله تحقیقاتی با عنوان Journal of Breath Research  به چاپ رسیده است.

وی افزود: ارائه مقاله به صورت سخنرانی جامع برای اولین بار در طول برگزاری این اجلاس تحقیقاتی رخ داده بود و مقاله نیز رابطه بین بوی لوزه و بوی دهان اختصاص داشت.

طالبیان یادآور شد: این مقاله بر اساس مطالعه بالینی بر روی 48 بیمار به چاپ رسیده است و در این کنفرانس مورد توجه قرار گرفت. علاوه بر آن مقاله ای نیز با عنوان ارزیابی بالینی 222 بیمار ایرانی مبتلا به بوی دهان به شکل پوستر در این کنفرانس ارائه شد.

وی اضافه کرد: مقاله علمی محققان ایرانی در سایت اینترنتی این مجله علمی که حاوی 17 مقاله اصلی هفتمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بوی دهان در شیکاگو است، قابل دسترسی خواهد بود.

تیم تحقیقاتی که بر روی این مطالعه کار کرده اند شامل علیرضا طالبیان، مهدی تذهیبی از موسسه تحقیقات بوی دهان خوشبو، رقیه ایران پور از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، محمد طاهرزاده از دانشگاه شاهد هستند.

کد مطلب 655037

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